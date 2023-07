KARLSRUHE (dpa-AFX) - "Badische Neueste Nachrichten" zu AfD:

"Die Performance der Ampel auf Bundesebene ist ein wichtiger Faktor für das Stimmungsbild, genauso wie das wenig konstruktive Ampel-Bashing der Merz-CDU. Das führt zu allgemeinem Verdruss über "die Politik", was die AfD nur weiter erstarken lässt. Auch wenn es wegen der schlechten Regierungskunst der Ampel schwerfällt: Die Union muss sich darum bemühen, im Stil verbindlich und sachlich zu bleiben und Alternativen vorzulegen. Abschreckendes Beispiel sind zwei Populisten und Demagogen in Bayern, die so tun, als sei der Freistaat unter ihrer Führung das Paradies und die Grünen Menschenfresser. Markus Söder und sein Vize Hubert Aiwanger überziehen maßlos."/zz/DP/he