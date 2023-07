Sensirion Holding AG / Schlagwort(e): Sonstiges

Medienmitteilung: Sensirion und ZenMeasure kooperieren bei der Entwicklung eines portablen Mini-CO2-Detektors



06.07.2023 / 06:00 CET/CEST





Medienmitteilung 06. Juli 2023, Sensirion AG, 8712 Stäfa, Schweiz Sensirion und ZenMeasure kooperieren bei der Entwicklung eines portablen Mini-CO 2 -Detektors Die Überwachung der Luftqualität, insbesondere des Kohlendioxidgehalts (CO2), hat in den letzten Jahren grosse öffentliche Aufmerksamkeit erlangt. Ein niedriges CO 2 -Level und Frischluft im Raum lassen auf eine adäquate Luftzirkulation schliessen, die die Arbeits- und Lernleistung verbessert und das Risiko auf Ermüdung, Kopfschmerzen oder Schläfrigkeit verringert. Der brandneue Mini-Bluetooth-CO 2 -Detektor H411 von Meawow, einer weltweiten Marke von ZenMeasure Technologies, ist mit einem Sensirion CO 2 -Sensor ausgerüstet und wurde offiziell im Juni 2023 lanciert. Es handelt sich um den kleinsten, tragbaren Bluetooth-CO 2 -Detektor, der derzeit auf dem Markt erhältlich ist. Das Gerät ist auf bequemes Transportieren ausgelegt und dank seiner kleinen Grösse das weltweit leichteste und kompakteste Modell: Es lässt sich wie ein Smartphone mitnehmen, um unterwegs jederzeit Messungen vorzunehmen. Der Detektor verfügt über eine integrierte Batterie, die über einen USB C-Port geladen werden kann, um die Standby-Zeit zu verlängern. Das intelligente Design umfasst mehrere Modi für die verschiedensten Anwendungsfälle, von der Einzelmessung mit nur einem Klick bis zur vierstündigen Dauermessung. Innerhalb von fünf Sekunden kann das Gerät die CO 2 -Konzentration anzeigen. Darüber hinaus kann es die Umgebungstemperatur und die relative Luftfeuchtigkeit messen und erlaubt verschiedene Anzeigemodi, etwa Fahrenheit und Celsius. Ein weiterer gut durchdachter Designaspekt ist die Uhrzeitanzeige. An einem Rucksack befestigt dient das Gerät als Mini-Uhr und gleichzeitig als Messgerät für Temperatur, Luftfeuchtigkeit und CO 2 -Konzentration. Das benutzerfreundliche Display des Meawow Mini-CO 2 -Detektors mit übersichtlichen Anzeigen in Rot, Gelb und Grün liefert schnell und bequem Informationen. Neben der Anzeige mit den genauen Zahlenwerten werden die Nutzer:innen auch durch den dreifarbigen Statusbalken und LED-Leuchten an die CO 2 -Konzentration erinnert. Das Produkt lässt sich ausserdem via Bluetooth-Verbindung mit der Meawow-App koppeln, sodass die Nutzer:innen den Datenverlauf auf dem Mobilgerät speichern können. Hinzu kommen weitere Funktionen wie deaktivierbare LED-Leuchten im Nicht-Stören-Modus und die Kalibrierung der CO 2 -Messung. "Der hochpräzise und ultrakompakte CO 2 -Sensor von Sensirion hat uns geholfen, ein portables Modell im kleinstmöglichen Format und mit höchster Messgenauigkeit zu erreichen. Wir freuen uns sehr, dass unser Produkt dank dieser Zusammenarbeit der leichteste, intelligenteste und langlebigste drahtlose Bluetooth-CO 2 -Detektor der Welt geworden ist. Es hilft den Nutzer:innen, die Luftqualität in ihrer Umgebung zu verbessern, indem es ihnen ermöglicht, jederzeit den CO 2 -Gehalt zu messen und rechtzeitig Massnahmen zur Verbesserung ihrer Gesundheit zu ergreifen," sagt Yuyang Liang, der Gründer von ZenMeasure. Weitere Informationen über Meawow und Produkte von ZenMeasure finden Sie auf der Website ( www.meawow.com ) sowie den Facebook- und Instagram-Kanälen der Marke.

Grösse

5.0 x 5.0 x 1.6cm Gewicht 38g Akkuleistung 500 mAh Genauigkeit (T/RH) 0-60°C / 10-95% RH Optimaler Bereich 400-5'000ppm Genauigkeit (CO)

50ppm + 5%

Über Sensirion - Experts for smart sensor solutions Sensirion ist einer der weltweit führenden Entwickler und Hersteller von Sensoren und Sensorlösungen, die für mehr Effizienz, Gesundheit, Sicherheit und Komfort sorgen. 1998 gegründet, beschäftigt Sensirion heute am Hauptsitz in Stäfa (Schweiz) sowie in zahlreichen internationalen Niederlassungen rund 1'000 Mitarbeitende. Mit den Sensoren von Sensirion lassen sich unterschiedlichste Umweltparameter sowie Durchflüsse präzis und zuverlässig messen. Ziel des Unternehmens ist es, die Welt mit wegweisender Sensortechnologie smarter zu machen. Als Innovationspionier entwickelt Sensirion Lösungen für die spezifischen Bedürfnisse von Kunden und Partnern aus der Automobilindustrie, Industrie, Medizintechnik und Unterhaltungselektronik ebenso wie hochwertige Produkte für die kosteneffiziente Massenproduktion. Mehr Informationen und aktuelle Kennzahlen auf www.sensirion.com Über ZenMeasure Technology - Mit Sensordaten die Welt besser machen! ZenMeasure Technology ist ein Unternehmen innerhalb der Umweltsparte sowohl von Xiaomi als auch Fosun. Seine Entwicklungstätigkeiten gelten dem Bereich AIoT (künstliche Intelligenz und Internet der Dinge). Produkte und Lösungen von ZenMeasure werden für Smart Homes, pharmazeutische Impfstoffe, Gefahrguttransporte und Sensoren in Lebensmittelketten eingesetzt. ZenMeasure stellt Smart-Sensoren für die Temperatur- und Feuchtigkeitsmessung, intelligente Geräte zur Überwachung der Luftqualität, intelligente Körperthermometer für den medizinischen Bereich sowie Anhänger für die drahtlose Temperaturmessung in der Kühlkettenlogistik her. Der jährliche Absatz beläuft sich auf Millionen von Einheiten. Zu den Kund:innen von ZenMeasure gehören Plattformunternehmen für Smart Homes wie Xiaomi und Haier, Supermarktketten und Lebensmittelunternehmen wie Nestle und Walmart sowie Pharmaunternehmen wie Lilly und Sinopharm. Zusatzmaterial zur Meldung:



