Baierbrunn (ots) -Anmoderation: Auch wenn man Bluthochdruck kaum spürt, kann er gravierende Folgen für uns haben und schwerwiegende Krankheiten auslösen. Muss darum auch schon leichter Bluthochdruck behandelt werden und kann man die Werte ohne Medikamente verbessern? Marco Chwalek hat für uns nachgefragt:Sprecher: Hoher Blutdruck kann zu Schlaganfällen, Herzinfarkten und Nierenschwäche führen und er kann das Sehvermögen stark verschlechtern. Also sollten wir uns frühzeitig darum kümmern, dass der Blutdruck gar nicht erst so hoch steigt. Wir haben Dr. Reinhard Door, vom Apothekenmagazin "Diabetes Ratgeber" gefragt, ab welchen Werten Bluthochdruck behandelt werden sollte:O-Ton Reinhard Door: 21 Sekunden"Ab Werten über 140/90 besteht, mit wenigen Ausnahmen, Handlungsbedarf. Das gilt für den Wert, der in der Arztpraxis gemessen wird. Wer aber zu Hause in Ruhe selbst misst, sollte einen Wert unter 135/80 anstreben. Wenn man höher liegt, sollte man es erst für ein paar Monate mit einer gesünderen Lebensweise probieren."Sprecher: Und bei einem Wert ab 160 zu 100 sind auf jeden Fall Medikamente nötig. Aber kann man seine Werte auch ohne Medikamente verbessern?O-Ton Reinhard Door: 17 Sekunden"Das kann man. Zum Beispiel gibt es einen Zusammenhang zwischen Übergewicht und Blutdruck. Und um abzunehmen, hilft selber zu kochen. Damit behält man die Kontrolle über Zucker, Salz und Fett. Davon steckt ja in Fertigprodukten oft zu viel drin."Sprecher: Mit der Ernährung kann man also den Druck senken. Und in wie fern können Sport und Bewegung etwas bewirken?O-Ton Reinhard Door: 20 Sekunden"Während des Sports steigt der Blutdruck natürlich kurzzeitig, aber der dauerhafte Wert sinkt, weil Sport die Gefäße elastisch hält. Wichtig ist dabei, dass man eine Sportart wählt, die einem liegt, sei es Joggen, Schwimmen, Radfahren oder auch eine Mannschaftssportart. Denn sonst klappt es meist mit der Motivation auf Dauer nicht."Abmoderation: Und mit diesen Tipps können auch gesunde Menschen das Risiko für hohen Blutdruck vermindern, rät der "Diabetes Ratgeber".