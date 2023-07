Hamburg (ots) -Das Thema E-Mobilität polarisiert: Über die Hälfte (56%) der Teilnehmenden einer NDRfragt Umfrage lehnt es ab, Neuzulassungen von Verbrennern ab 2035 zu verbieten. An der Umfrage unter den Mitgliedern der NDRfragt-Gemeinschaft nahmen 13.240 Norddeutsche im Zeitraum vom 23. Juni bis zum 28. Juni 2023 teil.Die Umfrageergebnisse von NDRfragt sind nicht repräsentativ, geben aber Aufschluss darüber, was die Norddeutschen bewegt. Denn die Antworten werden nach den statistischen Merkmalen Schulabschluss, Alter, Geschlecht und Bundesland gewichtet, um Verzerrungen herauszurechnen.Mehrheit will als nächstes Auto Verbrenner kaufenDie Entscheidung für ein neues Fahrzeug treffen wenige Menschen über Nacht. Müssten Sie sich dennoch morgen ein neues Auto kaufen, würden sich fast sechs von zehn (57%) der befragten Autofahrenden gegen ein E-Auto entscheiden. 26% würden ein E-Auto kaufen, und circa 17% der sind noch unentschlossen. Knapp ein Zehntel (8%) der befragten Autofahrenden fährt bereits ein Elektroauto.Hoher Preis und zu wenig Lademöglichkeiten schrecken Befragte abGegen die Anschaffung eines E-Autos spricht für viele Befragte der hohe Preis (72% nennen dies als Grund). Auch die Reichweite des E-Autos (70%) und die mangelnde Ladeinfrastruktur (67%) halten viele von einem Kauf ab.In der großen Mehrheit derer, die einen Verbrenner fahren, glaubt nur ein Drittel (33%), dass E-Autos entscheidend für die Verkehrswende sind. In der eher kleinen Gruppe der E-Autofahrerinnen und -fahrer sind hingegen knapp 80 Prozent (79%) davon überzeugt.Wachsende NDRfragt-Community mit mehr als 26.000 NorddeutschenMit NDRfragt baut der NDR eine Community von Norddeutschen auf, die regelmäßig zu relevanten Themen per Online-Umfrage befragt wird. Mittlerweile sind mehr als 26.000 Norddeutsche Mitglied der NDRfragt-Gemeinschaft. Über die Ergebnisse der Umfragen berichtet der NDR in seinen Programmen.Für die Umfrage-Gemeinschaft NDRfragt können sich Interessierte fortlaufend unter NDR.de/NDRfragt anmelden. Registrierte erhalten regelmäßig per E-Mail-Einladungen zu neuen Umfragen. Für Befragungen registrieren können sich alle, die mindestens 16 Jahre alt sind und in Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Schleswig-Holstein oder Bremen wohnen.Die Umfrage-Ergebnisse finden sich auch online auf NDR.de unter https://www.ndr.de/ndrfragtPressekontakt:Norddeutscher RundfunkUnternehmenskommunikationPresse und KommunikationMail: presse@ndr.dewww.twitter.com/NDRpresseOriginal-Content von: NDR Norddeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6561/5550399