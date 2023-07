DJ TAGESVORSCHAU/Donnerstag, 6. Juli

=== *** 07:00 DE/Gerresheimer AG, Ergebnis 2Q 07:00 DE/Südzucker AG, Ergebnis 1Q 07:30 DE/Suse SA, Ergebnis 1H *** 08:00 DE/Auftragseingang Mai saisonbereinigt PROGNOSE: +1,5% gg Vm zuvor: -0,4% gg Vm 08:00 DE/Umsatz im Dienstleistungsbereich April 09:00 AT/Opec, Internationales Seminar "Towards a Sustainable and Inclusive Energy Transition" (seit 5.7) 09:00 DE/Bundestag, Plenum *** 11:00 EU/Einzelhandelsumsatz Mai Eurozone PROGNOSE: +0,2% gg Vm zuvor: 0,0% gg Vm *** 14:15 US/ADP-Arbeitsmarktbericht Juni Beschäftigung privater Sektor PROGNOSE: +220.000 Stellen zuvor: +278.000 Stellen *** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 245.000 zuvor: 239.000 *** 14:30 US/Handelsbilanz Mai PROGNOSE: -68,90 Mrd USD zuvor: -74,55 Mrd USD *** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI Service (2. Veröffentlichung) Juni PROGNOSE: 54,1 1. Veröff.: 54,1 zuvor: 54,9 *** 16:00 US/ISM-Index nicht-verarbeitendes Gewerbe Juni PROGNOSE: 51,3 Punkte zuvor: 50,3 Punkte *** 16:00 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA) - FR/Totalenergies SE, Urteil Klimaverfahren - CN/US-Finanzministerin Yellen, Besuch in China - DE/Bundeskanzler Scholz, Teilnahme an der dritten Sitzung des Zukunftsrats, Berlin ===

