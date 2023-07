VAT Group AG / Schlagwort(e): ESG

VAT-NACHHALTIGKEITSBERICHT 2022: FOKUS AUF TREIBHAUSGASEMISSIONEN UND MITARBEITERVIELFALT



06.07.2023 / 07:00 CET/CEST



Die VAT hat ihre ESG-Berichterstattung erweitert und schafft damit - wie von der «Global Reporting Initiative» gefordert - mehr Transparenz

Der Dialog mit den Anspruchsgruppen und eine verbesserte Leistungsmessung treiben die Nachhaltigkeitsbestrebungen der VAT voran

Die VAT will ihre Treibhausgasemissionen bis 2025 um 50% gegenüber 2022 senken

Der Frauenanteil bei Neueinstellungen und in Führungspositionen soll steigen Die weltweit führende Anbieterin von High-End-Vakuumventilen hat heute zum zweiten Mal in Folge ihren jährlichen Nachhaltigkeitsbericht veröffentlicht. Dieser enthält breitere und fundiertere Kennzahlen zu Umwelt-, Sozial- und Governance-Bestrebungen sowie grundsätzliche ESG-Ziele der VAT. Der Verwaltungsrat und die Geschäftsleitung räumen nach eigenen Angaben der Nachhaltigkeit und der ESG-Performance eine höhere Priorität ein, nachdem sie das Thema mit diversen Anspruchsgruppen intensiv diskutiert haben. Diese Neugewichtung widerspiegelt sich ebenfalls in der Einbindung von ESG-Zielen und -Massnahmen in der mittelfristigen strategischen und operativen Planung. «Unser Ziel ist es, bei der ESG-Performance eine führende Rolle zu übernehmen, die unserer weltweiten Führungsposition bei Vakuumventilen entspricht», meint Martin Komischke, Verwaltungsratspräsident der VAT. «Es bleibt noch viel zu tun. Aber wir sind überzeugt, dass wir in die richtige Richtung gehen.» Die Angaben im jüngsten Nachhaltigkeitsbericht 2022 basieren auf einer verbesserten Datenerfassung von Treibhausgasemissionen, Energieverbrauch und Abfallerzeugung. Die VAT hat die Berichterstattung über die Leistung in den Bereichen Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz und die Kennzahlen zu Rekrutierung und Mitarbeiterfluktuation erweitert. Zudem hat sie eine interne Revision durchgeführt, die Arbeitspraktiken, Gesundheit, Sicherheit, Umwelt, Ethik und Managementsysteme nach dem Verhaltenskodex der «Responsible Business Alliance» geprüft hat. Dialog mit Anspruchsgruppen Im Jahr 2022 hat die VAT erstmals eine Wesentlichkeitsbewertung durchgeführt. Dabei hat sie diverse Anspruchsgruppen wie Verwaltungsratsmitglieder, Mitarbeitende, Kunden und Investoren einbezogen, um die Auswirkungen ihrer Wertschöpfung auf Umwelt und Gesellschaft sowie die Risiken und Chancen von ESG-Themen für das Unternehmen zu ermitteln. Diese Einschätzung wurde Anfang 2023 abgeschlossen. Sie soll in Zukunft regelmässig aktualisiert werden und bildet die Grundlage für das Festlegen von ESG-Prioritäten und -Zielen. Als für das Unternehmen wesentlich bewertet wurden die folgenden Themen: Treibhausgasemissionen und Klimaschutz Energieverbrauch und Nutzung erneuerbarer Energien

Mitarbeitervielfalt, Integration und Lohngleichheit

Ethik und Integrität ESG-Zielvorgaben Auf der Grundlage der erweiterten ESG-Datenbasis will die VAT ihre Treibhausgasemissionen bis 2025 um 50% gegenüber dem Stand von 2022 senken. Zudem will das Unternehmen den Anteil von Frauen bei Neueinstellungen bis 2027 auf 23% und bis 2030 auf 25% erhöhen. Der Anteil von Frauen in Führungspositionen soll bis 2027 auf 25% steigen. Zu den weiteren Highlights der ESG-Performance von 2022 gehören eine um 9% geringere Emissionsintensität (Treibhausgasemissionen pro Umsatzeinheit) und eine 6% stärkere Nutzung erneuerbarer Energien. Zudem hat das Unternehmen im Vergleich zum Vorjahr 5% mehr selbst erzeugten Solarstrom genutzt und seine Abfallintensität um 12% gesenkt. Im Weiteren hat sich das Engagement der Mitarbeitenden zum fünften Jahr in Folge verbessert. Dies trotz der anhaltenden Marktvolatilität und der entsprechend höheren Anforderungen an Flexibilität und Belastbarkeit. Die VAT erreichte im Jahr 2022 noch mehr Lohngleichheit zwischen Männern und Frauen in der Schweiz und verbesserte ihre Leistungen für Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz trotz einer deutlich höheren Produktionsleistung. Das Unternehmen weist auch für das Jahr 2022 keine Compliance-Vorfälle aus. Es führte einen Verhaltenskodex für Lieferanten ein, um ethische und verantwortungsvolle Geschäftspraktiken in sämtlichen Bereichen der Wertschöpfung zu gewährleisten. Die VAT hat 2022 zudem ihre IT-Sicherheitssysteme verfeinert, um eine vertrauenswürdige und zuverlässige Geschäftspartnerin zu bleiben. Die Verantwortlichen der VAT erklären die Integration von ESG-Prinzipien in die Geschäftsstrategie, operativen Prozesse und Unternehmenskultur auch 2023 zur Priorität der Unternehmensführung. In Übereinstimmung mit den jüngst veröffentlichten ESG-Zielen will sich die VAT auf den Klimaschutz, die nachhaltige Ressourcennutzung und eine grössere Mitarbeitervielfalt konzentrieren. Download Der Nachhaltigkeitsbericht 2022 kann auf der VAT-Website heruntergeladen werden. Weitere Informationen erhalten Sie von: VAT Group AG

Michel R. Gerber

Leiter Investor Relations & Nachhaltigkeit

T +41 81 553 70 13 investors@vat.ch Finanzkalender Donnerstag, 27. Juli 2023

Donnerstag, 12. Oktober 2023 Ergebnisse des ersten Halbjahres 2023

Q3 2023 Handelsupdate

ÜBER DIE VAT

Wir verändern die Welt mit Vakuumlösungen - das ist unser Anspruch als weltweit führende Anbieterin von High-End-Vakuumventilen. Die Gruppe berichtet in zwei Segmenten: Ventile und Global Service. Das Segment Ventile ist ein globaler Entwickler, Hersteller und Lieferant von Vakuumventilen für die Halbleiter-, Display-, Photovoltaik- und Vakuumbeschichtungsindustrie sowie für den Industrie- und Forschungssektor. Global Service bietet den Kunden vor Ort fachkundige Unterstützung und bietet Original-Ersatzteile, Reparaturen und Upgrades an. Die VAT verzeichnete im Jahr 2022 einen Nettoumsatz von CHF 1'145 Millionen und beschäftigt weltweit rund 3'000 Mitarbeitende, mit Vertretungen in 29 Ländern und Produktionsstätten in der Schweiz, Malaysia und Rumänien.



ZUKUNFTSORIENTIERTE AUSSAGE

Die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen sind in ihrer Gesamtheit eingeschränkt, da es bestimmte Faktoren gibt, die dazu führen können, dass die Ergebnisse wesentlich von den erwarteten Ergebnissen abweichen. Alle hierin enthaltenen Aussagen, die keine historischen Tatsachen darstellen (einschliesslich Aussagen, die die Worte «glauben», «planen», «antizipieren», «erwarten», «schätzen» und ähnliche Ausdrücke enthalten), sollten als zukunftsgerichtete Aussagen betrachtet werden. Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten inhärent bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und Eventualitäten, da sie sich auf Ereignisse beziehen und von Umständen abhängen, die in der Zukunft eintreten oder auch nicht eintreten können und dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften des Unternehmens wesentlich von denjenigen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden. Viele dieser Risiken und Ungewissheiten hängen mit Faktoren zusammen, die ausserhalb der Möglichkeiten des Unternehmens liegen, diese zu kontrollieren oder genau einzuschätzen, wie z.B. zukünftige Marktbedingungen, Währungsschwankungen, das Verhalten anderer Marktteilnehmenden, die Leistungsfähigkeit, Sicherheit und Zuverlässigkeit der informationstechnologischen Systeme des Unternehmens, politische, wirtschaftliche und regulatorische Veränderungen in den Ländern, in denen das Unternehmen tätig ist, oder wirtschaftliche oder technologische Trends oder Bedingungen. Infolgedessen werden Investoren davor gewarnt, sich unangemessen auf solche zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen.



Soweit gesetzlich nicht anders vorgeschrieben, lehnt die VAT jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen aufgrund von Entwicklungen, die nach dem Datum dieses Berichts eintreten, zu aktualisieren.



Ende der Medienmitteilungen