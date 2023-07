AEVIS VICTORIA SA / Schlagwort(e): Sonstiges

AEVIS VICTORIA SA - Fabrice Zumbrunnen wird Mitglied des Verwaltungsrats von Swiss Medical Network SA



06.07.2023 / 07:00 CET/CEST





Medienmitteilung Freiburg, 6. Juli 2023 AEVIS VICTORIA SA (AEVS:SW) - Fabrice Zumbrunnen wird Mitglied des Verwaltungsrats von Swiss Medical Network SA Mit Fabrice Zumbrunnen wurde eine profilierte und schweizweit renommierte Persönlichkeit in den Verwaltungsrat von Swiss Medical Network, der zweitgrössten privaten Spital- und Klinikgruppe der Schweiz und eine Tochtergesellschaft von AEVIS VICTORIA, gewählt. Der 53-jährige Betriebswirt aus Neuenburg absolvierte einen Grossteil seiner Karriere bei der Migros-Gruppe, die letzten fünf Jahre als Präsident der Generaldirektion (CEO) des Migros Genossenschaftsbundes. Darüber hinaus präsidierte oder vertrat er zahlreiche Unternehmen der Gruppe in deren Verwaltungsräten, darunter Digitec Galaxus, Denner, Globus, Migros Bank oder Hotelplan. Fabrice Zumbrunnen spielte zudem eine massgebliche Rolle bei der Gestaltung der medizinischen Strategie der Migros, die mit der Übernahme von Medbase in 2001 begann, und seither erfolgreich ausgebaut wurde. Gemäss Raymond Loretan, Präsident des Verwaltungsrats von Swiss Medical Network, wird Fabrice Zumbrunnen die Strategie der integrierten Versorgung vorantreiben, die mit der Gründung der ersten voll integrierten Versorgungsorganisation im Jurabogen, dem Réseau de l'Arc, im letzten Herbst seinen Anfang genommen hat und die Grundlage für einen Paradigmenwechsel im Schweizer Gesundheitswesen einläutet. Christian Le Dorze scheidet nach mehr als 12 Jahren aus dem Verwaltungsrat von Swiss Medical Network aus und wird sich neuen Projekten im Gesundheitswesen in Frankreich und Europa widmen. Der Verwaltungsrat von Swiss Medical Network dankt Christian Le Dorze für sein bemerkenswertes Engagement. Für weitere Informationen:

AEVIS VICTORIA SA, Medienstelle und Investor Relations: c/o Dynamics Group, Zürich

Philippe R. Blangey, prb@dynamicsgroup.ch, +41 (0) 43 268 32 35 oder +41 (0) 79 785 46 32

Séverine Van der Schueren, svanderschueren@aevis.com, +41 (0) 79 635 04 10 AEVIS VICTORIA SA - Investing for a better life

AEVIS VICTORIA SA investiert in Healthcare, Lifestyle und Infrastruktur. Die wichtigsten Beteiligungen von AEVIS VICTORIA bestehen aus Swiss Medical Network SA (90%), der einzigen privaten Klinikgruppe der Schweiz mit Präsenz in allen drei Sprachregionen; aus Victoria-Jungfrau AG, einer Hotelkette mit elf Luxushotels in der Schweiz und im Ausland; aus Infracore SA (30%, direkt und indirekt), einem auf Spital- und Gesundheitsinfrastruktur spezialisierten Unternehmen, aus Swiss Hotel Properties AG, einem auf Hotelinfrastruktur spezialisierten Unternehmen, und sowie aus NESCENS SA, einer Marke für Prävention und better-aging.



