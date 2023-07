DJ PRESSESPIEGEL/Zinsen, Konjunktur, Kapitalmärkte, Branchen

KI - Der ChatGPT-Anbieter OpenAI will ein neues Forschungsteam zusammenstellen und erhebliche Ressourcen investieren, um die Sicherheit von künstlicher Intelligenz (KI) für die Menschheit zu gewährleisten. "Die enorme Macht der 'Superintelligenz' könnte zu einer Entmachtung der Menschheit oder sogar zum Aussterben der Menschheit führen", schrieben OpenAI-Mitgründer Ilya Sutskever und der Leiter der OpenAI-Abteilung für zukünftige Ausrichtung, Jan Leike, in einem Blog-Beitrag. "Derzeit haben wir keine Möglichkeit, eine potenziell superintelligente KI zu steuern oder zu kontrollieren und zu verhindern, dass sie eigene Wege geht." (Welt)

BÜCHER - Die Zahl der Buchkäufer in Deutschland sinkt weiter. 2022 haben nur noch 25,8 Millionen Menschen in Deutschland mindestens ein Buch gekauft, das sind rund 1,4 Millionen weniger als im Jahr zuvor. Zu diesem Ergebnis kommt eine repräsentative Umfrage der Gesellschaft für Konsumforschung (GfK), die im Auftrag des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels durchgeführt wurde. Dennoch blickt Karin Schmidt-Friderichs, die Vorsteherin des Börsenvereins, nicht nur pessimistisch auf die Zukunft der Buchbranche in Deutschland. Zwar sei auch die Zahl der jüngeren Leser gesunken, allerdings kauften diejenigen, die überhaupt Bücher erwerben, im Durchschnitt mehr Bücher als früher. (FAZ)

PBoC - Die People's Bank of China (PBoC) bekommt einen neuen Gouverneur: Pan Gongsheng, der am Wochenende zum Parteisekretär der Zentralbank ernannte wurde, dürfte demnächst auch die traditionelle Rolle des Gouverneur von seinem Vorgänger Yi Gang übernehmen. Yi gibt sein Amt nach über fünf Jahren ab. Sein Abschied war eigentlich schon für März erwartet worden. Er war aber vorläufig im Amt geblieben, um Reformen bei der Finanzregulierung zu beenden. (Financial Times)

EZB-BANKENAUFSICHT - Das Feld der Kandidatinnen für die Nachfolge des obersten EZB-Bankenaufsehers Andrea Enria verengt sich. Im Rennen seien nur noch die Vizepräsidentinnen der Bundesbank und der spanischen Notenbank, Claudia Buch und Margarita Delgado, sagten mehrere mit dem Thema vertraute Personen dem Handelsblatt. Die Vize-Präsidentin der irischen Notenbank, Sharon Donnery, habe dagegen einen Rückzieher gemacht. Die EZB werde die Shortlist mit Buch und Delgado voraussichtlich am Mittwochabend an den Währungsausschuss des Europaparlaments weiterleiten. (Handelsblatt)

CANNABIS - Die Legalisierung von Cannabis schreitet voran: Nach Angaben des Bundesgesundheitsministeriums soll sich das Bundeskabinett Mitte August mit dem Gesetzentwurf zum Eigenanbau von Cannabis befassen. Die überarbeitete Fassung des Gesetzentwurfs, der den Zeitungen der Funke Mediengruppe vorliegt, sieht unter anderem konkretisierte Regelungen für die so genannten Cannabis-Clubs vor. So müssen diese Anbaugemeinschaften einen Mindestabstand von 200 Metern zu Schulen halten, die Länder sollen zudem die Zahl der Anzahl der Anbauvereinigungen auf eine je 6.000 Einwohner pro Stadt oder Landkreis beschränken können. (Funke Mediengruppe)

MEHRWERTSTEUERERMÄßIGUNG - Die in der Corona-Pandemie eingeführte Mehrwertsteuerermäßigung für Speisen in Restaurants wird nach den bisherigen Plänen von Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) nicht über den 31. Dezember 2023 hinaus verlängert. Nach Informationen des Redaktionsnetzwerks Deutschland (RND) aus Kreisen des Bundesfinanzministeriums ist im Haushaltsentwurf für 2024 und in der Mittelfristplanung bis 2027 wieder der volle Steuersatz von 19 Prozent veranschlagt. (RND)

STROM - Deutschland hat in den zurückliegenden Monaten rund 10 Prozent seines Strombedarfs mit Energie aus dem Ausland gedeckt. Das ist etwa dreimal so viel wie in den Jahren zuvor. Frankreichs Energieministerin Agnès Pannier-Runacher macht dafür die deutsche Energiepolitik verantwortlich: "Es ist ein Widerspruch, einerseits massiv französischen Atomstrom zu importieren und andererseits jeden Text und jede Gesetzgebung in der EU abzulehnen, die den Mehrwert dieser kohlenstoffarmen Energieform anerkennt", sagte Pannier-Runacher im Interview mit dem Handelsblatt. "Deutschland riskiert, mehr und mehr von der Atomenergie seiner Nachbarn abhängig zu werden." (Handelsblatt)

MERCOSUR - Mit dem Mercosur-Abkommen könnte die größte Freihandelszone der Welt mit 780 Millionen Einwohnern entstehen. Doch die Hoffnung auf ein gemeinsames Handelsabkommen zwischen der EU und den vier südamerikanischen Mercosur-Staaten schwindet. Der Plan, auf dem EU-Lateinamerika-Gipfel am 18. Juli eine Grundsatzeinigung zu verkünden, ist faktisch schon gescheitert, wie Eingeweihte dem Handelsblatt berichten. Eine baldige Einigung sei "sehr unwahrscheinlich", sagte ein EU-Diplomat, nicht einmal zum Jahresende sehe er eine Chance. Frankreich, Belgien, die Niederlande, Österreich und Irland lehnen den Vertragstext in der aktuellen Form ab. Sie fürchten billige Rindfleischimporte aus Südamerika und die weitere Zerstörung des Regenwalds. (Handelsblatt)

July 06, 2023

