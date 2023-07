DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Gerresheimer befindet sich weiterhin auf dem Wachstumskurs. Jedoch konnte der Verpackungshersteller die Dynamik vom Jahresanfang im zweiten Geschäftsquartal (bis Ende Mai) nicht so stark fortsetzen. Aus eigener Kraft - also Portfolio- und Wechselkurseffekte herausgerechnet - wuchs der Umsatz von März bis Mai um 12,8 Prozent, teilte der MDax-Konzern am Donnerstag in Düsseldorf mit. In den ersten drei Monaten waren es noch 21 Prozent. Die Ziele für das Gesamtgeschäftsjahr (bis Ende November) bestätigte das Management, laut denen Umsatz und operatives Ergebnis organisch mindestens zehn Prozent zulegen sollen.

Im zweiten Geschäftsquartal (bis Ende Mai) stieg der Umsatz um über 12 Prozent auf fast eine halbe Milliarde Euro. Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) stieg um 19 Prozent auf 107,2 Millionen Euro, was einer operativen Marge von 21,5 Prozent entsprach./lew/stk