Der DAX dürfte wohl auch am Donnerstag zunächst schwächer tendieren. In ihrem am Mittwochabend veröffentlichten Sitzungsprotokoll signalisierte die US-Notenbank nach der Zinspause Mitte Juni weitere Leitzinserhöhungen. Zudem wirft der viel beachtete US-Arbeitsmarktbericht für Juni am morgigen Freitag seine Schatten voraus.Fast alle Mitglieder im geldpolitischen Ausschuss würden weitere Anhebungen im Jahr 2023 erwarten, hieß es. Eine Mehrheit ist sogar für mindestens zwei weitere Anhebungen in diesem ...

Den vollständigen Artikel lesen ...