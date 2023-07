Liebe Geldanleger und Börseninteressierte, Varta steht im Fokus seiner Investoren und der Analytiker. Trotz mehrfacher Anläufe ist es Varta nicht gelungen, die 20-Euro-Marke zu durchbrechen. Dennoch hat sich das Marktumfeld in den letzten Tagen offensichtlich verbessert. Insbesondere Varta konnte in den vergangenen vier Wochen ein Plus von 26 % erzielen, unterstützt von einem neuen Projekt - eine Entwicklung, die ...

