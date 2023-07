DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

TAGESTHEMA

Bei der Sitzung der US-Notenbank (Fed) am 13. und 14. Juni hat es auch Stimmen für eine Zinserhöhung gegeben. Wie aus dem nun veröffentlichten Protokoll der Sitzung hervorgeht, hätten einige Teilnehmer zwar eine Zinserhöhung um weitere 25 Basispunkte unterstützt, letztlich fiel die Entscheidung aber einstimmig, die Zinsen unverändert zu belassen. Einige Teilnehmer hätten signalisiert, dass sie eine Erhöhung der Zinsen um 25 Basispunkte bevorzugt oder zumindest einen solchen Vorschlag unterstützt hätten, heißt es in dem Protokoll. Die betreffenden Vertreter verwiesen demnach darauf, dass der Arbeitsmarkt nach wie vor angespannt sei, die Wirtschaft besser laufe als erwartet und es "nur wenige klare Anzeichen" dafür gebe, dass die Inflation auf einem Weg in Richtung des Fed-Ziels von 2 Prozent sei. Am Markt liegt die Wahrscheinlichkeit einer weiteren Zinserhöhung im Juli aktuell weiter bei fast 90 Prozent. In dem Protokoll deutet nur wenig darauf hin, dass sich die Erwartungen ändern könnten.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

GERRESHEIMER (7:00 Uhr)

Nachfolgend eine Auswertung der Konsensprognosen zum zweiten Quartal (Angaben in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro, Marge in Prozent):

PROG PROG PROG 2. QUARTAL 2Q23 ggVj Zahl 2Q22 Umsatz 492 +11% 10 445 EBITDA bereinigt 106 +17% 10 90 EBITDA-Marge bereinigt 21,5 -- -- 20,3 Ergebnis nach Steuern/Dritten bereinigt 41 -6% 8 43 Ergebnis je Aktie bereinigt 1,27 -5% 5 1,34

Weitere Termine:

07:00 DE/Südzucker AG, Ergebnis 1Q

07:30 DE/Suse SA, Ergebnis 1H

Im Laufe des Tages

- FR/Totalenergies SE, Urteil Klimaverfahren

- DE/Thyssenkrupp Nucera AG & Co. KGaA, Bekanntgabe Ausgabepreises

DIVIDENDENABSCHLAG

Unternehmen Dividende Fabasoft 0,30 EUR Ströer 1,85 EUR

AUSBLICK KONJUNKTUR

- DE 08:00 Auftragseingang Mai saisonbereinigt PROGNOSE: +1,5% gg Vm zuvor: -0,4% gg Vm - EU 11:00 Einzelhandelsumsatz Mai Eurozone PROGNOSE: +0,2% gg Vm zuvor: 0,0% gg Vm - US 14:15 ADP-Arbeitsmarktbericht Juni Beschäftigung privater Sektor PROGNOSE: +220.000 Stellen zuvor: +278.000 Stellen 14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 245.000 zuvor: 239.000 14:30 Handelsbilanz Mai PROGNOSE: -68,90 Mrd USD zuvor: -74,55 Mrd USD 15:45 Einkaufsmanagerindex/PMI Service (2. Veröffentlichung) Juni PROGNOSE: 54,1 1. Veröff.: 54,1 zuvor: 54,9 16:00 ISM-Index nicht-verarbeitendes Gewerbe Juni PROGNOSE: 51,3 Punkte zuvor: 50,3 Punkte 16:00 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA)

ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES

Aktuell: Bitte hier die Tabelle mit den US-Futures, Japan- und China-Indizes sowie DAX- und Bund-Future hier einfügen Mittwoch: INDEX Schluss +/- DAX 15.937,58 -0,6% DAX-Future 16.035,00 -0,7% XDAX 15.920,56 -0,7% MDAX 27.432,70 -1,4% TecDAX 3.159,83 -0,8% EuroStoxx50 4.350,71 -0,9% Stoxx50 3.963,82 -0,6% Dow-Jones 34.288,64 -0,4% S&P-500-Index 4.446,82 -0,2% Nasdaq-Comp. 13.791,65 -0,2% EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 132,63 -56

FINANZMÄRKTE

EUROPA

AUSBLICK: Leichter dürften die Märkte in Europa am Donnerstag in den Handel gehen. Vorlagen von der Wall Street und aus Asien animieren nicht zu Käufen. Im am Vorabend veröffentlichten Fed-Protokoll hatten die Währungshüter ihre Absicht weiterer Zinserhöhungen bekräftigt. Einige Teilnehmer hätten signalisiert, dass sie bei der jüngsten Sitzung eine Erhöhung der Zinsen um 25 Basispunkte bevorzugt oder zumindest einen solchen Vorschlag unterstützt hätten. Im Übrigen heißt die Devise Abwarten, denn eine Fülle von Konjunkturdaten steht auf der Agenda. Daneben geht der Blick nach China, wo US-Finanzministerin Janet Yellen zum Besuch erwartet wird. Ziel ist, das gestörte Verhältnis aufzubessern und Kommunikationskanäle zwischen den beiden größten Volkswirtschaften der Welt zu öffnen.

RÜCKBLICK: Leichter - Enttäuschend ausgefallen Wirtschaftsdaten aus China drückten auf die Stimmung. Die weiter extrem volatile Casino-Aktie brach diesmal um 33 Prozent ein. Die Supermarktkette hatte mitgeteilt, dass zwei Vorschläge zur Stärkung der Kapitalbasis für die Aktionäre mit schweren Verlusten verbunden seien. Der Kurs des Großaktionärs Rallye büßte fast 15 Prozent ein. Am Vortag hatten beide Aktien noch stark zugelegt. Kapsch haussierten um 19,2 Prozent. Autoticket, ein zu gleichen Anteilen gehaltenes Gemeinschaftsunternehmen von CTS Eventim und Kapsch Traffic, erwartet 243 Millionen Euro aus dem Schiedsverfahren gegen die Bundesrepublik wegen der gescheiterten Pkw-Maut. Kapsch erhöhte unmittelbar darauf die Prognose. CTS reagierten auf die Nachricht nicht, laut Händlern, weil hier die Summe relativ betrachtet weitaus weniger ins Gewicht fällt.

DAX/MDAX/TECDAX

Leichter - Siemens Energy knickten um 5,6 Prozent ein, nachdem sich die Aktie zuletzt vom Absturz nach der Gewinnwarnung wegen Problemen bei der Windenergietochter Siemens Gamesa etwas hatte berappeln können. Die Stimmung für das Papier bleibe eingetrübt, hieß es, Neuigkeiten gab es nicht. Grenke lieferte erste Aussagen zur Geschäftsentwicklung im zweiten Quartal, die gut ankamen. Die Aktie gewann 5,8 Prozent. Für Cropenergies ging es um 5,7 Prozent nach unten nach enttäuschenden Geschäftszahlen. Evotec stiegen um 2,7 Prozent. Die US-Tochter Just-Evotec Biologics hat vom US-Verteidigungsministerium einen Auftrag im Wert von bis zu 74 Millionen Dollar erhalten. Im DAX machten Continental das Minus vom Vortag mit einem Plus von 3,4 Prozent direkt wieder wett. Exane BNP hatte die Aktie auf "Outperform" hochgestuft. Stifel soll derweil nach Aussage aus dem Handel Vonovia auf "Verkaufen" gesenkt haben. Die am Vortag noch sehr feste Aktie gab um 1,3 Prozent nach. Auch andere Immobilienwerte, die am Vortag ebenfalls noch gesucht gewesen waren, verbilligten sich.

XETRA-NACHBÖRSE

Thyssenkrupp reagierten nicht darauf, dass der Ausgabepreis für den Börsengang der Wasserstofftochter Nucera am Freitag auf 20,00 Euro festgelegt wurde. Die Preisspanne je Nucera-Aktie hatte bei 19,00 bis 21,50 Euro gelegen.

USA - AKTIEN

Knapp behauptet - Nach der Pause zum Nationalfeiertag am 4. Juli dominierte Abwarten. Am Donnerstag steht eine Flut von Konjunkturdaten auf dem Programm und am Freitag der Arbeitsmarktbericht für Juni, wovon man sich Erkenntnisse erhofft, was im Juli von der US-Notenbank in Sachen Zinsen zu erwarten ist. Das Protokoll der jüngsten Fed-Zinssitzung erbrachte nichts Neues. Es zeigte, dass seinerzeit einstimmig für eine Zinserhöhungspause plädiert wurde und beim nächsten Treffen eine Zinserhöhung sehr wahrscheinlich ist. Etwas auf die Stimmung drückte der gegenüber dem Vormonat schwächer ausgefallene Caixin-Einkaufsmanagerindex des chinesischen Dienstleistungssektors. Weiter gesucht waren Aktien von Herstellern von Elektrofahrzeugen, nachdem Tesla und Rivian jüngst unerwartet starke Absätze gemeldet hatten. Rivian gewannen 4,4 Prozent. Xpeng legten um 5,9 und Nio um 1,9 Prozent weiter zu. Tesla stiegen um 1,0 Prozent. Kursgewinne verzeichneten auch Ford (+0,7%) und General Motors (+1,2%). Meta Platforms stiegen um 2,9 Prozent. Die Facebook-Mutter startet am Donnerstag ein Konkurrenzangebot zum Kurznachrichtendienst Twitter.

US-ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 4,94 +1,7 4,92 51,8 5 Jahre 4,24 +4,6 4,20 24,2 7 Jahre 4,09 +6,6 4,03 12,2 10 Jahre 3,93 +7,1 3,86 4,8 30 Jahre 3,93 +6,3 3,87 -3,9

Am Anleihemarkt gaben die Kurse nach und tendierten auf dem ermäßigten Niveau nach Bekanntwerden des Fed-Protokolls seitwärts. Die Marktzinsen zogen am längeren Ende deutlicher an als am kurzen. Vor wie nach dem Protokoll der jüngsten Fed-Sitzung wurde am Zinsterminmarkt mit knapp 90-prozentiger Wahrscheinlichkeit eine Erhöhung der Leitzinsen um 25 Basispunkte am 26. Juli eingepreist.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 8:38 Uhr Di, 17:50 % YTD EUR/USD 1,0835 -0,2% 1,0879 1,0900 +1,2% EUR/JPY 156,22 -0,5% 157,38 157,39 +11,3% EUR/CHF 0,9739 -0,2% 0,9768 0,9763 -1,6% EUR/GBP 0,8538 -0,1% 0,8563 0,8560 -3,5% USD/JPY 144,16 -0,3% 144,66 144,40 +9,9% GBP/USD 1,2691 -0,1% 1,2705 1,2733 +4,9% USD/CNH (Offshore) 7,2670 +0,1% 7,2491 7,2240 +4,9% Bitcoin BTC/USD 30.497,76 +0,1% 30.807,44 30.952,04 +83,7

Der Dollar legte mit den spürbar anziehenden Marktzinsen zu, der Dollarindex stieg um 0,3 Prozent.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL / GAS

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 71,68 71,79 -0,2% -0,11 -9,7% Brent/ICE 76,42 76,65 -0,3% -0,23 -8,1%

Die Ölpreise zogen weiter an um bis zu 3,0 Prozent auf Zweiwochenhochs. Treiber sei die Nachricht während der US-Feiertagspause gewesen, dass Saudi-Arabien und auch Russland ihre Förderkürzung zeitlich ausdehnen wollten, hieß es. Dass Brentöl weniger zulegte, wurde damit erklärt, dass sich bei der stärker international gehandelten europäischen Ölsorte die Konjunktursorgen stärker bemerkbar gemacht hätten. Preistreibend könnte auch gewirkt haben, dass Iran offenbar versuchte, im Golf von Oman zwei Tanker unter seine Kontrolle zu bringen. Die US-Marine konnte dies aber verhindern.Text zu Öl

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.917,82 1.915,68 +0,1% +2,15 +5,2% Silber (Spot) 23,10 23,13 -0,1% -0,02 -3,6% Platin (Spot) 916,88 920,50 -0,4% -3,63 -14,2% Kupfer-Future 3,75 3,76 -0,2% -0,01 -1,9%

Der Goldpreis verbilligte sich um 0,5 Prozent, belastet von steigenden Markzinsen und dem festeren Dollar.

MELDUNGEN SEIT MITTWOCH 17.30 UHR

DEUTSCHLAND - "Heizungsgesetz"

Der Bundestag kann das von der Bundesregierung beschlossene Heizungsgesetz nicht wie geplant in den kommenden Tagen verabschieden. Das Bundesverfassungsgericht gab einem Eilantrag des CDU-Abgeordneten Thomas Heilmann gegen das Gesetzgebungsverfahren statt. Die Karlsruher Richter gaben dem Parlament auf, die zweite und dritte Lesung des Gesetzentwurfs zu verschieben. Es liege "auf der Hand", dass die Ausgestaltung des Gesetzgebungsverfahrens zum Gebäudeenergiegesetz (GEG) die vom Grundgesetz garantierten Beteiligungsrechte des Abgeordneten "möglicherweise" verletzen könne. Heilmann sah "massive Mängel" an dem Gesetz und beklagte eine "unzulässige Fristverkürzung", die es ihm als Abgeordneten unmöglich mache, die Vorlage zu prüfen.

DEUTSCHLAND - Steuerpolitik

Bundesfinanzminister Christian Lindner hat den Ländern Vorschläge für eine Flexibilisierung der Grunderwerbsteuer zur Förderung des Immobilienerwerbs von Familien übersandt und will zugleich so genannte Share Deals erschweren, bei denen ganze Unternehmensbeteiligungen anstatt Immobilien erworben werden, um die Steuer zu sparen.

ÖLVORRÄTE USA

Die Rohöllagerbestände in den USA sind in der zurückliegenden Woche um 4,4 Millionen Barrel zurückgegangen, wie aus Daten des privaten American Petroleum Institute (API) hervorgeht. Die Benzinbestände erhöhten sich um 1,6 Millionen Barrel. Für die offiziellen Daten am Mittwoch erwarten Volkswirte beim Rohöl eine Abnahme von 1,6 Millionen und bei Benzin ein Minus von 0,9 Millionen Barrel.

AUTOABSATZ USA

Für den US-Autoabsatz im zweiten Quartal liegen bislang folgende Angaben vor:

April bis Juni 2023 2022 Veränderung gg Vorjahr AUDI 55.582 48.049 +16% VOLKSWAGEN 76.934 78.286 -1,7% STELLANTIS/FCA 434.648 408.521 +6% GENERAL MOTORS 691.978 k.A. +19% TOYOTA* 195.448 170.155 +14,9% HONDA 347.025 k.A. +44,7% NISSAN 244.353 183.171 +33,4% HYUNDAI 210.164 184.191 +14% *Juni-Zahlen

GERRESHEIMER

hat diesen Zahlen zum zweiten Quartal ausgewiesen:

. BERICHTET PROG PROG 2. QUARTAL 2Q23 ggVj 2Q23 ggVj 2Q22 Umsatz 500 +12% 492 +11% 445 EBITDA bereinigt 107 +19% 106 +17% 90 EBITDA-Marge bereinigt 21,5 -- 21,5 -- 20,3 Ergebnis nach Steuern/Dritten ber 44 +1% 41 -6% 43 Ergebnis je Aktie bereinigt 1,30 -3% 1,27 -5% 1,34 Ergebnis nach Steuern/Dritten 34 +37% -- -- 25 Ergebnis je Aktie 1,05 +31% -- -- 0,80

CTS EVENTIM / KAPSCH

Im Streit um die gescheiterte Pkw-Maut hat sich das paritätische Gemeinschaftsunternehmen Autoticket von CTS Eventim und Kapsch Trafficcom mit der Bundesrepublik Deutschland auf eine Entschädigung geeinigt. Autoticket erhält wegen der Kündigung des Betreibervertrags zur Erhebung der Pkw-Maut 243 Millionen Euro. Ursprünglich waren über 560 Millionen Euro geltend gemacht worden. Kapsch erwartet einen Zufluss von mindestens 80 Millionen Euro.

THYSSENKRUPP/NUCERA

Der Angebotspreis für den Börsengang der Thyssenkrupp-Wasserstofftochter Nucera ist auf 20,00 Euro je Aktie festgelegt worden. Daraus ergibt sich eine Marktkapitalisierung von 2,53 Milliarden Euro. Die Preisspanne hatte bei 19,00 bis 21,50 Euro gelegen. Insgesamt werden rund 30,262 Millionen Aktien einschließlich Mehrzuteilungen platziert, darunter 26,315 Millionen neue Aktien. Erster Handelstag soll der 7. Juli sein.

DEUTSCHE BAHN

und die Bahngewerkschaft EVG haben sich im festgefahrenen Tarifkonflikt auf eine Schlichtungsvereinbarung geeinigt. Es soll während der Schlichtung und anschließenden Urabstimmung keine Streiks geben. Stattfinden soll die Schlichtung vom 17. bis 31. Juli.

AIR LIQUIDE

setzt im Zuge der Umstrukturierung seines Geschäftsbereichs für häusliche Gesundheitsfürsorge in Frankreich den Rotstift an. 430 Stellen sollen abgebaut werden. Die Umstrukturierung beinhaltet zudem Vereinfachung des Markenportfolios, eine Umgruppierung der Standorte sowie Technologieinvestitionen.

META

"Los geht's. Willkommen bei Threads": Mit diesen Worten von Konzernchef Mark Zuckerberg hat der Facebook-Mutterkonzern Meta seine neue Kurznachrichten-App Threads gestartet. Am Mittwoch (Ortszeit) wurde Threads in den App-Stores für iPhones und Android-Smartphones freigeschaltet. Der Start in Europa verzögert sich allerdings wegen der noch ausstehenden Zustimmung aus Brüssel.

