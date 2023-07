Emittent / Herausgeber: heinemann group SE / Schlagwort(e): Kooperation/Strategische Unternehmensentscheidung

25.000 Ladepunkte für München: Stadtsparkasse und ChargeOne kooperieren Sparkassen-Tochter SIS und Münchens ältester Elektrofachbetrieb leisten Beitrag zur Mobilitätswende

Herstellerunabhängige Ladekonzepte für Gewerbe- und Mehrfamilienimmobilien

ChargeOne bietet "Charging-as-a-Service"-Modelle für Errichtung, Betrieb und Abrechnung

München, 06. Juli 2023 - In München waren Anfang 2023 so viele Elektroautos zugelassen wie in keinem anderen Zulassungsbezirk in Deutschland (Quelle: Kraftfahrt-Bundesamt). Die Sparkasse München und ChargeOne wollen die Mobilitätswende in der bayerischen Landeshauptstadt vorantreiben und kooperieren beim Vertrieb und der Installation von Ladeinfrastrukturlösungen. Künftig wird die SIS-Sparkassen-Immobilien-Service GmbH (SIS), eine Tochter der Sparkasse München, ihren Kunden im Bereich der Gewerbe- und Mehrfamilienobjekten die Ladelösungen von ChargeOne anbieten. Bei den Objekten kann es sich sowohl um Neubauten als auch Bestandsimmobilien handeln. Hinter dem Spezialisten für E-Mobility-Ladelösungen ChargeOne steht die Claus Heinemann Elektroanlagen GmbH, Münchens ältester Elektrofachbetrieb. Als Gebäudetechnikspezialist ist ChargeOne von den Herstellern der Wallboxen und der Schnelllader unabhängig und kann für Kunden das jeweils passende Konzept auswählen. Die Partner haben das Ziel, innerhalb der Kooperation bis zu 25.000 Ladepunkte pro Jahr im Großraum München zu installieren. Als Charge Point Operator (CPO) bietet ChargeOne den Sparkassen-Kunden ein breites Leistungsspektrum vom klassischen Kauf bis zu flexiblen "Charging-as-a-Service"-Modellen mit Komplettservice für die Errichtung und den Betrieb von Ladesäulen bis hin zur Stromabrechnung an. Für eine einfache Abrechnung des geladenen Stroms stehen unterschiedlichste Optionen zur Verfügung: über die ChargeOne App, Kreditkarte oder Ladekarte. Der Vorteil für Eigentümer von Gewerbe- und Mehrfamilienimmobilien bei "Charging-as-a-Service": Ihnen entstehen keine Kosten, da ChargeOne die Kosten für die Errichtung übernimmt und den geladenen Strom direkt mit den Nutzern der Ladepunkte abrechnet. Gleichzeitig trägt vorhandene Ladeinfrastruktur zum Wert einer Immobilie bei und wird auch von Mietern mehr und mehr nachgefragt - egal ob Wohn- oder Gewerbeobjekt. "Die Kooperation zwischen der Sparkasse München und ChargeOne ist ein wichtiger Schritt in Richtung Mobilitätswende. Unser gemeinsames Ziel, jährlich bis zu 25.000 Ladepunkte im Großraum München zu errichten, ist ambitioniert. Doch genau solche Ambitionen braucht es, um die steigende Anzahl an Elektrofahrzeugen flächendeckend versorgen zu können. Durch herstellerunabhängige Ladekonzepte und innovative 'Charging-as-a-Service'-Modelle bieten wir unseren Kunden maßgeschneiderte Lösungen für Gewerbe- und Mehrfamilienimmobilien. Unsere Partnerschaft trägt nicht nur zur nachhaltigen Entwicklung der Stadt bei, sondern steigert auch den Wert der Immobilien und erfüllt die Bedürfnisse unserer Kunden." "Wir freuen uns sehr, mit der SIS einen bestens vernetzten Immobilienspezialisten als Partner gewonnen zu haben. München braucht mehr Ladeinfrastruktur und gemeinsam finden wir die beste Lösung, egal ob klassische Wallbox, DC Schnelllader im privaten, halböffentlichen und öffentlichen Raum", sagte Robert Klug, Geschäftsführer der Claus Heinemann Elektroanlagen GmbH. "Jeder, der jetzt eine Immobilie neu baut oder modernisiert, sollte die Integration von Ladeinfrastruktur prüfen. Mit SIS und ChargeOne haben unsere Kunden echte Spezialisten an ihrer Seite." ChargeOne plant ähnlich Kooperationen auch in anderen Regionen Deutschlands. Kontakt

heinemann group SE

Siedlerstraße 2

85774 Unterföhring

Tel.: +49 89 995 905-0

E-Mail: info@heinemann-elektro.de Über die heinemann group SE

Die 1902 gegründete Claus Heinemann Elektroanlagen GmbH ist Münchens ältester Elektrofachbetrieb. Heute ist das Unternehmen auf die technische Gebäudeausrüstung, Gebäudeautomation und -digitalisierung im Hochbau - Gewerbebau, öffentlicher Bau, Wohnungsbau (Wohnanlagen, Spezial-/Luxus-Objekte) - spezialisiert. Das Leistungsspektrum reicht von Elektroinstallationen, über Netzwerk- und Kommunikationslösungen, Haustechnik bis hin zum Smart Building sowie Service und Wartung. Mit mehr als 500 Mitarbeitern ist das Unternehmen bundesweit und international aktiv und immer wieder an der Realisierung von Leuchtturmprojekten wie derzeit der neuen Hightech-Arena SAP Garden in München beteiligt. Seit dem Jahr 2021 ist der Geschäftsbereich Elektromobilität unter der Marke ChargeOne gebündelt. Als Charge Point Operator mit flexiblen Charging-as-a-Service-Modellen wird der Komplettservice zur Errichtung und dem Betrieb von Ladeinfrastruktur bis zum Stromverkauf für Gewerbekunden - z. B. aus der Hotellerie, Industriebetriebe, dem Groß- und Einzelhandel sowie der Wohnungswirtschaft - angeboten. Daneben bietet ChargeOne auch attraktive Miet- und Kaufmodelle an. Im Jahr 2021 hat Claus Heinemann eine Gesamtleistung von rund 51 Mio. Euro erzielt. Mehr Infos unter: hg-se.com, chargeone.de Über die SIS-Sparkassen-Immobilien-Service GmbH

Die SIS-Sparkassen-Immobilien-Service GmbH ist eine 100-prozentige Tochter der Stadtsparkasse München und Nummer 1 unter Bayerns Immobilienvermittler der Sparkassen. Aufgrund des breiten Netzwerks aus über 800.000 Sparkassenkunden in der Landeshauptstadt ist effektiver Kundenservice im Bereich des Kaufs oder Verkaufs von Gewerbeimmobilien oder Eigenheimobjekten besonders erfolgreich. Über 60 erfahrene, hochqualifizierte Immobilienmakler:innen setzen sich für eine zügige Abwicklung Ihres Verkaufsanliegens ein. Kapitalanleger sowie Selbstnutzer werden von Anfang an bis zum Abschluss des Kaufs oder Verkaufs betreut. Unsere Maklerinnen und Makler sind in München hervorragend vernetzt und finden auch für Sie die passende Immobilie. Sie finden unsere Maklerinnen und Makler in Stadtgebiet München in den Filialen der Stadtsparkasse.

Marcus Widrich, SIS-Sparkassen-Immobilien-Service GmbH (r.) und Robert Klug, Geschäftsführer der Claus Heinemann Elektroanlagen GmbH (l.)



