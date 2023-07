Es gibt sie leider in jedem Index. Die Rede ist hier natürlich von den Sorgenkindern bzw. den Aktien, die sich in der letzten Zeit eher unterdurchschnittlich entwickelt haben. Doch kann sich sicherlich auch dort ein Blick lohnen, um nach günstigen Einstiegschancen zu suchen. Die folgenden zwei DAX-Aktien würde ich allerdings derzeit aber wohl nicht auf meine Watchlist setzen. Zalando Das Berliner Unternehmen Zalando (WKN: ZAL111) hat mittlerweile nicht nur in Deutschland einen hohen Bekanntheitsgrad ...

Den vollständigen Artikel lesen ...