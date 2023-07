Der Deutsche Aktienindex (DAX) feierte vor wenigen Tagen seinen 35. Geburtstag. Wie hat sich Deutschlands bedeutendster Aktienindex auf lange Sicht geschlagen? Mäßige langfristige Rendite des DAX Am wichtigsten für uns Anleger dürfte die Kursentwicklung sein. Der DAX startete am 01.07.1988 mit einem Kursstand von 1.164 Punkten. Zuletzt notierte der bedeutendste deutsche Aktienindex bei 16.039 (Stand aller Angaben: 04.07.2023). Macht ein Plus von 1.278 %! Beziehungsweise im Durchschnitt 7,8 % pro ...

