In ihrem am Mittwochabend veröffentlichten Sitzungsprotokoll signalisierte die US-Notenbank nach der Zinspause Mitte Juni weitere Leitzinserhöhungen. Keine besonders guten Vorgaben für Technologiewerte wie Infineon. Der heimische Chipriese dürfte aber schon bald über ein erneut gutes Quartal berichten.Das dritte Geschäftsquartal 2022/23 dürfte erwartungsgemäß bis etwas besser als vom Markt prognostiziert ausfallen, so Sandeep Deshpande von JPMorgan. Für die Marge sei er optimistischer als der Konsens, ...

