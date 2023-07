Die Mutares SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A2NB650) hat eine Vereinbarung zur Übernahme der Gläsernen Molkerei von der Emmi Gruppe und damit die dritte Akquisition im Jahr 2023 unterzeichnet. Der Abschluss der Transaktion wird für August 2023 erwartet. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Dechow, Deutschland, ist in der nordöstlichen Region Deutschlands führend bei der Herstellung von reinen Bio-Molkereiprodukten. Die breite Produktpalette umfasst Bio-Milch, -Butter, -Joghurt, -Buttermilch und -Käse. Die Gesellschaft erwirtschaftet einen Umsatz von ca. EUR 100 Mio. Die Gläserne Molkerei zeichnet sich durch ...

