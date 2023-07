Er ist ja schon dran an dieser seit August 2022 entstandenen Widerstandszone, die, würde sie überwunden, den Weg über zwei eher leichte Hürden an das bisherige Rekordhoch freigeben würde. Aber man sieht es deutlich: Der Dow Jones tut sich in dieser Zone schwer. Wieso?

Den vollständigen Artikel lesen ...