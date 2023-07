Die Analysten von SRC Research stufen die UBM-Aktie weiter mit Buy und Kursziel 40,0 Euro ein. "Der News Flow bezüglich des Closing des FAZ Deals sowie der Erweiterung der Produktpipeline in Wien ebenso wie die Platzierung einer Anleihe in einem sehr anspruchsvollen Umfeld, macht uns optimistisch für die Ergebnisse zum Halbjahr am 31. August sowie für die weiteren Quartale", so die Analysten.

