Berlin/Burglengenfeld (ots) -Der Deutsche Jugendfeuerwehrtag 2023 findet unter der Schirmherrschaft des Bayerischen Ministerpräsidenten Dr. Markus Söder statt. Vom 1. bis 3. September wird die Stadt Burglengenfeld in Ostbayern zur Jugendfeuerwehr-Hauptstadt Deutschlands. Den teilnehmenden Jugendlichen und Kindern der bundesweit aktiven Feuerwehren sowie den Besucherinnen und Besuchern wird ein abwechslungsreiches Programm mit einer spannenden Deutschen Meisterschaft im Internationalen Bewerb des CTIF, einer Blaulichtmeile, einer digitalen Schnitzeljagd und vielem mehr geboten. Ministerpräsident Söder hat seine Teilnahme an der großen Eröffnungsveranstaltung am 1. September auf dem Marktplatz zugesagt."Die Übernahme der Schirmherrschaft durch Ministerpräsident Söder und seine Zusage, bei der Eröffnung dabei zu sein, zeugt von großer Wertschätzung gegenüber der Jugendarbeit in den Freiwilligen Feuerwehren", betont Bundesjugendleiter Christian Patzelt. "Mit besonderen Gästen diese besonderen Tage in Burglengenfeld zu erleben, das steigert die Vorfreude sehr.""Das Engagement in den Kinderfeuerwehren und Jugendfeuerwehren immer wieder auf höchster politischer Ebene sichtbar zu machen, ist für uns als Jugendfeuerwehr Bayern eine ganz wichtige Aufgabe", erklärt Landesjugendfeuerwehrwart Heinrich Scharf.Kreisjugendwart Tobias Sebast: "Wir als Organisatoren aus dem Landkreis Schwandorf freuen uns außerordentlich über die Zusage unseres Schirmherrn, dies ist auch für uns als Ausrichter eine Freude und weiterer Ansporn, den DJF-Tag 2023 zu gestalten."HintergrundDer Deutsche Jugendfeuerwehrtag findet jährlich an wechselnden Standorten statt. Er dient der Austragung der Deutschen Meisterschaften und der inhaltlichen Diskussion über die Zukunft der Deutschen Jugendfeuerwehr, bietet den Besucherinnen und Besuchern aber auch ein buntes Programm mit dem Themenbezug Jugendfeuerwehr.Die Deutsche Jugendfeuerwehr ist die Gemeinschaft der Jugend innerhalb des Deutschen Feuerwehrverbandes. Zurzeit sind mehr als 300.000 Kinder und Jugendliche bundesweit in rund 19.000 Jugendfeuerwehren aktiv. Neben der feuerwehrtechnischen Ausbildung lernen die jungen Menschen hier von klein auf, was Gemeinsinn bedeutet. Die Jugendfeuerwehr lebt ihre Werte Spaß, individuelle Vielfalt, Hilfsbereitschaft, Mitbestimmung, Wertschätzung, ehrenamtliches Engagement und Kameradschaft.Weitere Informationen finden Sie auf der Website der Deutschen Jugendfeuerwehr unter https://jugendfeuerwehr.de/aktionen-events/djf-tag-2023.Pressekontakt:Deutsche JugendfeuerwehrPresse- und ÖffentlichkeitsarbeitChristine HepnerTelefon: 030-28 88 48 822hepner@jugendfeuerwehr.deInstagram: @deutsche_jugendfeuerwehrFacebook: @DeutscheJugendfeuerwehrLauffeuerTwitter: @DJF112Original-Content von: Deutscher Feuerwehrverband e. V. (DFV), übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/50093/5551285