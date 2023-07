Hamburg (ots) -Viele Eltern verzweifeln auf der Suche nach einem Schwimmkurs für ihr Kind. Warum es nicht einmal selbst versuchen? In der neuen Ausgabe der Zeitschrift "Sicher zuhause und unterwegs" der Aktion Das sichere Haus (DSH) steht, wie es gehen kann: mit Rückenschwimmen.Beim Schwimmen auf dem Rücken müssen Atmung und Bewegung weniger intensiv aufeinander abgestimmt werden als beim Schwimmen in Bauchlage. Zuerst lernt das Kind, flach auf dem Wasser zu liegen. Dann kommt die wechselseitige Beinbewegung hinzu: Das Kind schwimmt! Als letztes Lernelement wird die Armbewegung geübt.Das Frühschwimmabzeichen "Seepferdchen" kann übrigens auch in Rückenlage abgelegt werden.Wichtig ist, dass Eltern Geduld mitbringen und ihr Kind beim Üben und Trainieren der neuen Fähigkeiten immer im Auge behalten.Im Urlaub ein E-Bike ausprobierenWer den Urlaub dafür nutzen will, endlich einmal ein E-Bike auszuprobieren, sollte bei der Vorbereitung auf diese drei wichtigen Punkte achten:- Wofür brauche ich das E-Bike? Für eine Stadtbesichtigung eignet sich ein City-Bike, für unwegsames Gelände sollte es ein E-Trekking- oder E-Mountain-Bike sein.- Lassen Sie sich die Handhabung des E-Bikes gut erklären und muten Sie sich für den Anfang keine zu lange oder riskante Strecke zu.- Tragen Sie einen Helm.Die neue "Sicher zuhause & unterwegs" kann hier heruntergeladen und bestellt werden:https://das-sichere-haus.de/broschueren/zeitschrift-sicher-zuhause-und-unterwegs.Über die DSH:Mehr als 13.000 Menschen sterben pro Jahr durch einen häuslichen Unfall. Die Gesamtzahl häuslicher Unfälle liegt in Deutschland jährlich bei rund sieben Millionen.Die Aktion Das sichere Haus (DSH) informiert über Unfallgefahren in Heim und Freizeit. Ziel der gemeinnützigen DSH ist ein besserer Unfall- und Gesundheitsschutz für alle.Statistiken und Grafiken zum Unfallgeschehen in Deutschland finden Sie hier:https://das-sichere-haus.de/presse/statistiken-und-grafiken.Pressekontakt:Dr. Susanne Woelk, DSH-GeschäftsführerinTel.: 040 / 298 104 62Mail: s.woelk@das-sichere-haus.deMit einer Anmeldung im DSH-Presseverteiler erhalten Sie automatischaktuelle Neuigkeiten zum Unfall- und Gesundheitsschutz in Heim undFreizeit: www.das-sichere-haus.de/presse/presseverteiler.Original-Content von: DSH - Aktion Das Sichere Haus, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/9331/5551283