Seit Februar hat die Nel-Aktie einen neuen Abwärtstrend ausgebildet. Als zuverlässige Stütze diente in der Vergangenheit die Marke bei 12 Norwegischen Kronen. Auch wenn die gesamte Wasserstoff-Branche an der Börse nach wie vor wenig gefragt ist, sind die Chancen weiterhin enorm. Neue Geschäftsfelder eröffnen sich jedenfalls am laufenden Band. Seit dem Jahreshoch bei 18,95 Kronen im Februar geht es wieder steil bergab mit der Nel-Aktie. Zweimal stand sie kurz davor, unter den AKTIONÄR-Stoppkurs von ...

Den vollständigen Artikel lesen ...