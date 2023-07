NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Unicredit vor der anstehenden Branchen-Berichtssaison auf "Overweight" mit einem Kursziel von 28 Euro belassen. Das zweite Quartal der italienischen Banken sollte von höheren Zinserträgen und niedrigen Risikovorsorgen gestützt worden sein, schrieb Analystin Delphine Lee in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Markt habe aber wohl schon vorweggenommen, dass die Erwartungen übertroffen und die Ziele etwas angehoben werden. Intesa bleibt ihre bevorzugte Wahl./tih/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 05.07.2023 / 19:27 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.07.2023 / 00:15 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: IT0005239360

