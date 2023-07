NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Infineon vor Zahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 38,50 Euro belassen. Das dritte Geschäftsquartal dürfte erwartungsgemäß bis etwas besser als vom Markt prognostiziert ausfallen, schrieb Analyst Sandeep Deshpande in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Für die Marge sei er optimistischer als der Konsens. Allerdings spreche der anhaltende Abschwung in der Chipbranche dafür, dass es keinen schwungvollen Ausblick gibt./tih/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 05.07.2023 / 19:43 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.07.2023 / 00:15 / BST



ISIN: DE0006231004

