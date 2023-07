Samsung hat zum zweiten Galaxy-Unpacked-Event des Jahres geladen. Im Zuge der Veranstaltung am 26. Juli dürfte das Unternehmen neben dem Galaxy Z Flip 5 und Fold 5 noch allerhand mehr aus dem Hut zaubern. Zum ersten Mal in der Galaxy-Unpacked-Geschichte wird Samsung sein Sommer-Event in der südkoreanischen Hauptstadt Seoul veranstalten. Bislang wurden die Unpacked-Veranstaltungen stets in den USA und in Europa - vorwiegend in San Francisco und New ...

Den vollständigen Artikel lesen ...