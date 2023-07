DJ Ifo-Institut: Materialengpässe in der Industrie gesunken

BERLIN (Dow Jones)--Die Materialknappheit in der deutschen Industrie hat sich nach einer Umfrage des Ifo-Instituts entspannt. Im Juni berichteten demnach noch 31,9 Prozent der befragten Firmen von Engpässen, nach 35,3 Prozent im Mai. Das sei allerdings immer noch deutlich mehr als der langfristige Mittelwert von 15,2 Prozent. "Die Entspannung kann dem Stimmungsabschwung in der Industrie leider kaum etwas entgegensetzen", sagte der Leiter der Ifo-Umfragen, Klaus Wohlrabe. "Aufträge können zwar schneller abgearbeitet werden, dennoch kommen im Moment zu wenige neu herein."

Die Zweiteilung der Industrie bei den Engpässen bleibt demnach weiterhin bestehen. In der Elektroindustrie, dem Maschinenbau und dem Automobilbau berichteten weiterhin mehr als 50 Prozent von Problemen. Jedoch sei die Knappheit hier auch rückläufig gewesen. In der Mehrheit der Branchen aber liege der Anteil der Unternehmen mit Problemen bei Vorprodukten inzwischen wieder unter 20 Prozent. Darunter befinden sich laut Ifo-Institut die chemische Industrie (12,6 Prozent), die Herstellung von Metallerzeugnissen (15,8) oder die Möbelhersteller (8,5). Nahezu sorgenfrei seien die Unternehmen aus dem Papiergewerbe, die Drucker und die Hersteller von Holzprodukten (ohne Möbel), wo die Zahl unter 5 Prozent liege.

Kontakt zum Autor: andreas.kissler@wsj.com

DJG/ank/apo

(END) Dow Jones Newswires

July 06, 2023 02:15 ET (06:15 GMT)

Copyright (c) 2023 Dow Jones & Company, Inc.