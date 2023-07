NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Air Liquide vor Quartals- und Halbjahreszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 162 Euro belassen. Analyst Chetan Udeshi kürzte seine bis 2025 reichenden, bereinigten operativen Gewinnschätzungen (Ebit) für den Gasekonzern auf ein Niveau, das bis zu vier Prozent unter dem Konsens liegt. Mittel- bis langfristig seien die Voraussetzungen bestens, aber für das zweite Halbjahr weniger vielversprechend, schrieb er in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./tih/edh



ISIN: FR0000120073

