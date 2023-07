DJ Deutscher Dienstleistungsumsatz sinkt April um 0,3 Prozent

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Umsatz im Dienstleistungssektor Deutschlands (ohne Finanz- und Versicherungsdienstleistungen) ist im April gegenüber dem Vormonat preis-, kalender- und saisonbereinigt um 0,3 Prozent gesunken. Nach Mitteilung des Statistischen Bundesamts (Destatis) lag er damit um 3,4 Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats. Ohne Preisbereinigung betrugen die Raten minus 0,8 und plus 3,6 Prozent. Die reale Monatsrate für März wurde allerdings auf plus 1,3 (vorläufig: plus 0,9) Prozent revidiert.

