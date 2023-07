EQS-News: Cantourage Group SE / Schlagwort(e): Markteinführung

Cantourage Group SE gibt Partnerschaft mit kanadischem Anbauer Costa Canna bekannt



06.07.2023 / 09:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Nicht zur direkten oder indirekten Veröffentlichung oder Verbreitung innerhalb der oder in den Vereinigten Staaten von Amerika, Australien, Kanada oder Japan oder einer sonstigen Rechtsordnung, in der eine solche Veröffentlichung oder Verbreitung unzulässig wäre. Die wichtigen Hinweise am Ende dieser Mitteilung sind zu beachten.



Cantourage Group SE gibt Partnerschaft mit kanadischem Anbauer Costa Canna bekannt



Berlin, 6. Juli 2023 - Cantourage Group SE (im Folgenden "Cantourage", ISIN: DE000A3DSV01) gibt die Partnerschaft mit Costa Canna, ein im Cowichan Valley auf Vancouver Island, British Columbia, Kanada, ansässiges Unternehmen, das sich der Herstellung von hochwertigem Premium-Cannabis verschrieben hat, bekannt. Durch die Partnerschaft mit Cantourage wird Costa Cannas Sortiment an hochwertigen Cannabisblüten nun auch auf dem deutschen Markt verfügbar. Diese Expansion bedeutet für Patientinnen und Patienten in Deutschland, die medizinisches Cannabis als Arzneimittel über Apotheken beziehen können, eine weitere Verbesserung der Versorgung mit hochwertigem Medizinalcannabis.



Costa Canna zeichnet sich durch seine strengen Qualitätsstandards und fortschrittlichen Anbaupraktiken aus, mit dem Ziel, außergewöhnliche Cannabis-Cultivare zu züchten. Gegründet im Jahr 2017, betreibt Costa Canna zwei Einrichtungen, die insgesamt circa 2.700 Quadratmeter Produktions- und Herstellungsfläche umfassen. In Partnerschaft mit den Cowichan Tribes (First Nations) bietet das Unternehmen auf seinem Heimatmarkt ein umfangreiches Produktportfolio von mehr als 45 Artikeln an, einschließlich Premium-Blüten,"Pre-Rolls" - also vorgedrehten Joints - und transdermalen Topika.



Bernhard Retzer, Global Director of Sales von Cantourage: "Die Partnerschaft mit Costa Canna ist ein wichtiger Schritt in unserer Mission, den Zugang zu qualitativ hochwertigem Medizinalcannabis in Deutschland zu erweitern. Costa Cannas Engagement für Qualität, ihre innovative Herangehensweise in Zusammenarbeit mit der lokalen indigenen Bevölkerung sind beeindruckend, und wir sind stolz darauf, ihre Produkte in unser Angebot aufzunehmen."



Phil Floucault, CEO von Costa Canna, äußert sich erfreut zu der Partnerschaft: "Das gesamte Team von Costa Canna freut sich, mit Cantourage für den Vertrieb unserer Cannabisblüten zusammenzuarbeiten. Unser Ziel ist es, den deutschen Medizinmarkt zuverlässig mit einzigartigen Sorten zu versorgen. Den Anfang machte dabei unser Cultivar Hell Monkey. Mit unserer nun freigegebenen zweiten Sorte Grape Stomper möchten wir an unseren erfolgreichen Marktstart anknüpfen."



Durch die Partnerschaft kann Costa Canna seine Expertise und hochwertigen Produkte auf den europäischen Markt bringen, während Cantourage sein Portfolio um Costa Cannas erstklassige Produkte erweitert. Beide Unternehmen sind sich einig, dass diese Zusammenarbeit die Qualität und Vielfalt des medizinischen Cannabis-Angebots in Deutschland erheblich steigern wird.



Über Costa Canna

Auf Vancouver Island, British Columbia, Kanada im Zuge der First Nations Partnerschaft zwischen United Greeneries und den Cowichan Stämmen gegründet, hat sich Costa Canna zum Ziel gesetzt, die hochwertigsten Premium-Blüten für Patientinnen und Patienten verfügbar zu machen. Durch streng kontrollierte Züchtungs- und Anbaumethoden entwickelt das Unternehmen seine Genetiken stetig weiter, um einige der einzigartigsten und wirksamsten Cultivare zu isolieren. Auf einer Fläche von über 2.600 m² beschäftigt Costa Canna derzeit über 90 Mitarbeitende, die sich der Forschung, Entwicklung und Förderung von medizinischem und Freizeit-Cannabis widmen. Costa Canna vertreibt seine Produkte aktiv in den kanadischen Provinzen sowie über medizinische Plattformpartner. Darüber hinaus beliefert das Unternehmen direkt seine vier Einzelhandelsgeschäfte sowie andere Einzelhandelsketten in der gesamten Provinz.



Über Cantourage

Cantourage ist ein führendes europäisches Unternehmen für die Herstellung und den Vertrieb von Medizinpräparaten und Arzneimitteln auf Basis von Cannabis. Das in Berlin ansässige Unternehmen wurde 2019 von den Branchenpionieren Norman Ruchholtz, Dr. Florian Holzapfel und Patrick Hoffmann gegründet. Mit einem erfahrenen Managementteam und seiner "Fast Track Access"-Plattform ermöglicht Cantourage es Produzenten aus aller Welt, schneller, leichter und kosteneffizienter Teil des wachsenden europäischen Marktes für medizinisches Cannabis zu werden, indem es deren Cannabis-Rohmaterial und -Extrakte weiterverarbeitet und vertreibt. Dabei stellt Cantourage stets die Einhaltung der höchsten europäischen pharmazeutischen Qualitätsstandards sicher. Das Unternehmen bietet Produkte in pharmazeutischer Qualität in allen relevanten Marktsegmenten an: getrocknete Blüten, Extrakte, Dronabinol und Cannabidiol. Cantourage wurde am 11. November 2022 an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert und wird unter dem Börsenkürzel "HIGH" geführt.



Weitere Informationen: www.cantourage.com



Diese Bekanntmachung stellt kein öffentliches Angebot und keine Werbung für ein öffentliches Angebot im Sinne der Verordnung (EU) 2017/1129 (ProspektVO) dar.

Diese Bekanntmachung ist kein Angebot zum Verkauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika. Wertpapiere dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika nur mit vorheriger Registrierung oder ohne vorherige Registrierung nur aufgrund einer Ausnahmeregelung unter den Vorschriften des U.S. Securities Act von 1933 in der derzeit gültigen Fassung (der "Securities Act") verkauft oder zum Verkauf angeboten werden. Falls ein öffentliches Angebot von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika stattfinden sollte, würde dieses Angebot auf Grundlage eines Wertpapierprospekts durchgeführt, den Investoren von der Gesellschaft erhalten könnten. Dieser Wertpapierprospekt würde detaillierte Informationen über die Gesellschaft und ihre Geschäftsführung, sowie die Finanzinformationen der Gesellschaft, enthalten. Es findet kein öffentliches Angebot der in dieser Bekanntmachung genannten Wertpapiere in den Vereinigten Staaten von Amerika statt.

Im Vereinigten Königreich dürfen diese Informationen nur weitergegeben werden und richten sich nur an (i) professionelle Anleger im Sinne des Artikel 19(5) des Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 in der jeweils gültigen Fassung (die "Order"), oder (ii) vermögende Gesellschaften (high net worth companies), die unter Artikel 49(2)(a) bis (d) der Order fallen (alle diese Personen werden hierin zusammen als "Relevante Personen" bezeichnet). Die Wertpapiere sind ausschließlich für Relevante Personen erhältlich, und jede Einladung zur Zeichnung, zum Kauf oder anderweitigem Erwerb solcher Wertpapiere bzw. jedes Angebot hierfür oder jede Vereinbarung hierzu wird nur mit Relevanten Personen eingegangen. Jede Person, die keine Relevante Person ist, sollte nicht aufgrund dieser Bekanntmachung handeln oder sich auf diese Bekanntmachung oder ihren Inhalt verlassen.

Vorbehaltlich bestimmter Ausnahmeregelungen dürfen die in dieser Bekanntmachung genannten Wertpapiere in Australien, Kanada oder Japan, oder an oder für Rechnung von in Australien, Kanada oder Japan ansässigen oder wohnhaften Personen, weder verkauft noch zum Kauf angeboten werden.



Pressekontakt Cantourage:

Frederick Steudemann

M +49 (0)30 4701 350-50

pr@cantourage.com







06.07.2023 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com