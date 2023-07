Die Pierer Mobility und CFMoto verstärken ihre Zusammenarbeit in den Bereichen Produktstrategie, Entwicklung, sowie Industrialisierung. CFMoto wird die Beteiligung an der Pierer Mobility AG auf 2,0 Prozent erhöhen. Hubert Trunkenpolz, Vorstandsmitglied der Pierer Mobility: "Wir arbeiten gut zusammen. Die Familie Lai als Mehrheitsaktionär von CFMoto kennen wir schon seit mehr als zehn Jahren. Die Intensivierung des Joint Ventures und die Zusammenarbeit in den Bereichen Produktstrategie, Produktentwicklung, Industrialisierung und Vertrieb ist eine konsequente Weiterentwicklung unserer Kooperation und ein weiterer Schritt, um die steigende Marktnachfrage in China und dem asiatischen Raum, sowie auch weltweit bedienen zu können."

