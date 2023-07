European Lithium Limited teilt mit, dass die Critical Metals Corp von GEM Global Yield, einer in Luxemburg ansässigen privaten alternativen Investmentgruppe, eine share subscription facility für bis zu 125,0 Mio. US-Dollar abgeschlossen hat. Der Erlös soll voraussichtlich zur Finanzierung der Entwicklung des Wolfsberg-Lithiumprojekts in Österreich verwendet werden.Tony Sage, Vorstandsvorsitzender, kommentierte: "Der Erhalt dieser bedeutenden und verbindlichen Zusage ist ein großer Meilenstein für das Unternehmen. In Kombination mit dem jüngsten Deal von European Lithium mit der in Saudi-Arabien ansässigen Obeikan Investment Group haben sich das Unternehmen und Critical Metals etwa 65 % der erwarteten Gesamtinvestitionen des ...

