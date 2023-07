Am deutschen Aktienmarkt deutet sich für den DAX am Donnerstag abermals ein schwächerer Start an: Knapp 15 Minuten vor dem Handelsbeginn signalisierte der X-DAX zum Auftakt für den deutschen Leitindex ein Minus von 0,6 Prozent auf 15.837 Zähler. Die nächste Orientierungsmarke nach unten ist das Juni-Tief bei 15.713 Punkten. Für den EuroStoxx 50 wird ebenfalls ein Minus von 0,6 Prozent erwartet. Nach einem starken ersten Halbjahr mit fast 15 Prozent Kursplus im Dax ist die zweite Jahreshälfte bisher ...

