The following instruments on XETRA do have their last trading day on 06.07.2023Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 06.07.2023ISIN NameDE000DZ1JAY4 DZ BANK IS.A276XS1855427859 BNG BK 18/23 MTNXS1853944764 ATRESMED.CO.D.MEDIO 18-23XS0946176269 ASIAN DEV. BK 13/23 MTNXS1853417712 EXPORT-IMPORT BK 18/23MTNFR0011530492 ARKEA HOME LOANS 13/23MTNDE000HV5L0X9 UC-HVB CRLNFI 23 BASKETDE000HLB3TF8 LB.HESS.THR.CARRARA07H/18DE000HLB3ZG3 LB.HESS.THR.CARRARA02Z/19DE000HLB0Y71 LB.HESS.-THR. E0513B/030DE000HLB0Y63 LB.HESS.-THR. E0513B/029DE000DK0B325 DEKABANK DGZ IHS.S.7293