Öl der Nordseesorte Brent hat am Mittwoch ein leichtes Plus von 0,5 Prozent verzeichnet. Saudi-Arabien kündigte an, seine Produktion um weitere eine Million Barrel pro Tag zu reduzieren, gefolgt von Russland, das seine Produktion ebenfalls um 500.000 Barrel pro Tag kürzen will. Zwei Analysten gehen dennoch nicht von steigenden Preisen aus.Ricardo Evangelista, Senior Analyst bei ActivTrades, ist der Meinung, dass es keine weiteren großen Bewegungen bei den Ölpreisen geben wird. Denn die Welt sei ...

