Dr. Oliver Stolte (Alpine Trust): Marktbericht 2. Quartal 2023

01.07.2023 -No news are good news: Die Aktienmärkte setzen ihren Erholungskurs im 2. Quartal unverändert fort - wobei die Kurse insbesondere in den USA und Japan stärker anstiegen.

Wie in unserem letzten Marktbericht ausführlich beschrieben, verläuft der wirtschaftliche Konjunkturzyklus in den vier Phasen des Aufschwungs, Booms, Abschwungs und der Bodenbildung. Mit der Corona-Pandemie im 1. Quartal 2020 begann eine neue Aufschwungsphase für die Wirtschaft. Gleichzeitig formierten und formieren die Kapitalmärkte in einer solchen Aufschwungs- und dann Boomphase fünf Wellen.Aktuell befinden wir uns in der dritten Welle, die uns deutlich über die bisherigen Höchststände des 4Q21 (der Welle 1) hinaus tragen wird.

Unverändert erhielten und erhalten die Kurssteigerung an den Aktienmärkten ihre maßgebliche Unterstützung von rückläufigen Inflationszahlen und entsprechend nachlassendem Druck auf die Zentralbanken die Zinsen zu erhöhen.Defacto haben die Insolvenzen der drei kleineren US-Banken, u.a. der Silicon Valley Bank, und dann kurz hierauf der systemrelevanten großen Credit Suisse in der Schweiz im März den Zentralbanken die Grenzen ihrer Zinserhöhungen aufgezeigt. Die knapp kalkulierten Geschäftsmodelle der Banken scheiterten bei steigenden Finanzierungskosten. Die Zentralbanken wer-den entsprechend die Zinsen nicht mehr anheben können.

