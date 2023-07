GLS-Si hat umgerechnet etwa eine Milliarde Euro in die neue Zellfabrik in Wuhu, China, investiert. Dem Unternehmen zufolge beginnt die Produktion im August.GCL System Integration (GCL-Si), die Photovoltaik-Modul-Einheit der GCL-Gruppe, wird voraussichtlich bald den Bau ihrer neuen TOPCon-Solarmodulfabrik mit einer Jahreskapazität von 20 Gigawatt in Wuhu in der chinesischen Provinz Anhui abschließen. "Die Produktionsaktivitäten in der neuen Anlage sollen im August beginnen", sagte Thomas Zhang, Executive President von GCL-Si, gegenüber pv magazine. Zhang sagte, dass die neue Fabrik die drei Modulwerke ...

