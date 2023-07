In ihrem am Mittwochabend veröffentlichten Sitzungsprotokoll signalisierte die US-Notenbank nach der Zinspause Mitte Juni weitere Leitzinserhöhungen. Keine besonders guten Vorgaben für Technologiewerte wie Aixtron. Die Aktie des Anlagenbauers für die Halbleiterindustrie ist bereits gestern erneut an einer wichtigen charttechnischen Hürde abgeprallt.Gleich mehrfach ist es der Aktie von Aixtron in den vergangenen Monaten nicht gelungen, den horizontalen Widerstand im Bereich von 32 Euro nachhaltig ...

Den vollständigen Artikel lesen ...