Berlin (ots) -Während viele Preise inflationsbedingt seit Monaten steigen, senkt Eventnet, einer der führenden Anbieter von Internet-Mietsystemen, ab sofort die Preise. "Es ist uns gelungen, unsere Kosten langfristig zu senken. Wir haben in die Automatisierung von Prozessen investiert und sind effizienter geworden. Diesen Vorteil geben wir jetzt an unsere Kunden weiter", sagt Maximilian Pohl, Gründer und Geschäftsführer von Eventnet (www.eventnet.de).Kunden können daher im Vergleich zum Vorjahr mit niedrigeren Preisen bei den Mietsystemen rechnen. Konkret gibt es Nachlässe für die Mietsysteme "Hotspot in a Box", "Multi-LTE Case" und "SAT-Case". So kosten das Multi-LTE Case und das SAT-Case jetzt 590 EUR (statt bisher 650 EUR), was einer Preissenkung von fast 10 Prozent entspricht. Beim "Hotspot in a Box" beträgt der neue Preis 175 EUR statt 190 EUR. Diese mietbaren Internetlösungen werden per Kurier zugestellt und lassen sich von Veranstaltern selbst aufbauen und betreiben.Automatisierte Buchungssysteme verbessern Service und sparen Kosten"Anfang 2023 haben wir uns überlegt, wie wir unser Angebot in herausfordernden Zeiten attraktiver gestalten können. Die Konzert- und Veranstaltungsbranche steht nach wie vor unter Druck. Unser Ziel ist es, die Veranstalter einerseits zu entlasten und ihnen andererseits den Weg in die Digitalisierung ihrer Veranstaltungen zu erleichtern", sagt Pohl. So hat das Unternehmen beispielsweise das Logistiksystem für Kuriere optimiert. Dieses erkennt nun automatisch, wann Kuriere benötigt werden und informiert die Mitarbeiter. Zudem erfasst das System alle relevanten Informationen wie Eventdatum und errechnet die optimalen Zustellzeiten für die Kuriere.Überdies hat Eventnet die Verfügbarkeitsprüfung automatisiert. Das System erkennt nun selbstständig, wie sich die Kapazitäten entwickeln. Wird es eng, löst die Prüfung eine Warnung aus und verhindert so Engpässe oder Doppelbuchungen.Einen noch besseren Service für die Kunden ermöglicht ein neues Fehlermanagement: Es meldet den Mitarbeitenden frühzeitig mögliche Schwierigkeiten. So werden Probleme gelöst, bevor sie bei den Veranstaltern auftauchen. Ein weiterer Pluspunkt: Kunden können ihr gemietetes System, etwa das WLAN, durch das Scannen eines QR-Codes selbst individualisieren. Die Systeme überwachen ihren Status nun selbstständig und senden die Informationen an eine eigens entwickelte App. So sind Veranstalter jederzeit über die Performance der gebuchten Internet- und WLAN-Verbindungen informiert."Anstatt die höheren Verkaufspreise der vergangenen Monate beizubehalten, geben wir die erzielten Effizienzvorteile an unsere Kunden weiter", sagt Max Pohl. "Gerade der Mittelstand hat ein noch großes ungenutztes Potenzial zur Automatisierung im Vergleich zu den großen Playern. Es wird noch entschieden zu viel händisch erledigt, obwohl sich Prozesse ohne großen Aufwand sinnvoll automatisieren lassen. Wer seine Prozesse automatisiert, senkt seine Kosten nachhaltig. Das erfordert zwar eine Anfangsinvestition, die sich aber lohnt. Einsparpotenziale von bis zu 30 Prozent sind keine Seltenheit", betont er.Weitere Details zu den Mietsystemen finden Sie unter folgendem Link: https://eventnet.de/internet-mieten-events/Über EventnetDie Eventnet GmbH ist ein Anbieter für zuverlässige Internetlösungen in der Veranstaltungsbranche sowie für digitale Dienste in Sachen Eventorganisation wie etwa Video-Streaming, Event-Apps, bargeldlose Bezahlsysteme oder WLAN-Marketing. Das Unternehmen hat sich darauf spezialisiert, für Veranstaltungslocations, Kongresse, Festivals und andere Projekte, die auf eine stabile Internetverbindung oder ein digitales Besuchermanagement angewiesen sind, individuelle Lösungen zu planen und zu implementieren. Zum Portfolio gehören sowohl temporäre Internet-Lösungen als auch Festinstallationen für Locations. Die Systeme und Anwendungen lassen sich individuell auf das Veranstaltungskonzept, die Größe der Veranstaltungen sowie die örtlichen Gegebenheiten anpassen und werden auf den jeweiligen Bedarf zugeschnitten.Weitere Informationen im Internet unter https://eventnet.de/