DJ MÄRKTE EUROPA/Schwächer - Gerresheimer nach Zahlen unter Druck

FRANKFURT (Dow Jones)--Schwächer sind die Märkte in Europa am Donnerstag in den Handel gegangen. Der DAX verliert 0,7 Prozent auf 15.819 Punkte, der Euro-Stoxx fällt um 1 Prozent auf 4.308 Stellen. Vorlagen von der Wall Street und aus Asien animieren nicht zu Käufen. Im am Vorabend veröffentlichten Fed-Protokoll hatten die Währungshüter ihre Absicht weiterer Zinserhöhungen bekräftigt. Einige Teilnehmer hätten signalisiert, dass sie bei der jüngsten Sitzung eine Erhöhung der Zinsen um 25 Basispunkte bevorzugt oder zumindest einen solchen Vorschlag unterstützt hätten.

Im Übrigen heißt die Devise Abwarten, denn eine Fülle von Konjunkturdaten steht auf der Agenda. Aus Deutschland wurde bereits der Auftragseingang veröffentlicht, der deutlich stärker ausfiel als erwartet. Aus der Eurozone wird noch der Einzelhandelsumsatz publiziert. Dann folgen aus den USA Daten zum Arbeitsmarkt, die bereits eine Indikation für den offiziellen, mit Spannung erwarteten Arbeitsmarktbericht am Freitag geben können. Er wird abgeklopft werden auf mögliche Auswirkungen auf das Vorgehen der Fed. Und schließlich folgt noch, ebenfalls aus den USA, der ISM-Index für das Dienstleistungsgewerbe.

Daneben geht der Blick nach China, wo US-Finanzministerin Janet Yellen zum Besuch erwartet wird. Ziel ist, das gestörte Verhältnis aufzubessern und Kommunikationskanäle zwischen den beiden größten Volkswirtschaften der Welt zu öffnen. Der Besuch erfolgt zu einem Zeitpunkt, da die USA erwägen, Chinas Zugang zum Cloud Computing zu beschränken.

Redcare und Südzucker fest

Als insgesamt "in line" werden zwar die Zahlen von Gerresheimer vom Morgen gesehen. Der Hersteller von spezialisierten medizinischen Verpackungen hat Umsatz- und Ergebniszahlen vorgelegt, die "einen Schnaps über den Prognosen" lagen. Doch hat sich das Wachstum gegenüber dem ersten Quartal etwas verlangsamt. Die bereinigte EBITDA-Marge entsprach mit 21,5 Prozent exakt der Erwartung. Der Ausblick für das Gesamtjahr wurde bestätigt, hier war möglicherweise von einigen Teilnehmern mit einer Erhöhung gerechnet worden. Die Aktie verliert 5,4 Prozent, nachdem sie seit Jahresbeginn rund 70 Prozent zugelegt hat.

Redcare Pharmacy, die ehemalige Shop Apotheke, hat dagegen mit Zahlen überzeugt. Von einem "Monster Beat" spricht Jefferies. Der Umsatz ist im zweiten Quartal gegenüber dem Vorjahr um 47 Prozent gestiegen und lag mit 421 Millionen Euro deutlich über dem Konsens von 365 Millionen Euro. Die Aktie liegt gegen den Markt 2,8 Prozent im Plus.

Deutlich im Plus notieren Südzucker. Das SDAX-Unternehmen hat die Ergebnisprognose für das Geschäftsjahr 2023/24 nach einem erfolgreichen ersten Geschäftsquartal angehoben. Im laufenden Geschäftsjahr plant Südzucker nun mit einem operativen Konzernergebnis von 850 bis 950 Millionen Euro statt bislang 725 bis 875 (Vorjahr: 704) Millionen. Für die Aktie geht es 4,7 Prozent nach oben.

Suse brechen ein

Mit Enttäuschung werden die Ergebniszahlen von Suse zum zweiten Geschäftsquartal aufgenommen. Der Linux-Software-Anbieter hat bei geringfügig höherem Umsatz operativ deutlich weniger verdient. Das bereinigte EBITDA sank im Vergleich zum Vorjahr um 11 Prozent, wie das Unternehmen mitteilte. Der bereinigte Umsatz stieg wie im Mai angekündigt nur um 1 Prozent, so dass die Umsatzrendite bezogen auf das bereinigte EBITDA um 4 Punkte auf 32 Prozent zurückging. Die Aktie bricht um 9,5 Prozent ein.

Derweil rückt der Börsengang der Thyssenkrupp-Wasserstofftochter Nucera am morgigen Freitag in den Blick. Der Angebotspreis ist auf 20,00 Euro je Aktie festgelegt worden. Daraus ergibt sich eine Marktkapitalisierung von 2,53 Milliarden Euro. Die Preisspanne hatte bei 19,00 bis 21,50 Euro gelegen.

Besser als der Markt schlägt sich die Aktie von Merck, die 0,1 Prozent zulegt. Die Analysten von Stifel haben den Wert mit Buy wiederaufgenommen.

Die Aktie von Ströer wird mit Dividendenabschlag gehandelt. Die Höhe der Dividende liegt bei 1,85 Euro, die Aktie verliert 4,4 Prozent oder 1,88 Euro.

=== Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 4.306,05 -1,0% -44,66 +13,5% Stoxx-50 3.932,18 -0,8% -31,64 +7,7% DAX 15.822,87 -0,7% -114,71 +13,6% MDAX 27.174,50 -0,9% -258,20 +8,2% TecDAX 3.135,65 -0,8% -24,18 +7,3% SDAX 13.275,50 -0,6% -82,60 +11,3% FTSE 7.393,20 -0,7% -48,90 -0,1% CAC 7.214,72 -1,3% -96,09 +11,5% Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD Dt. Zehnjahresrendite 2,51 +0,04 -0,06 US-Zehnjahresrendite 3,96 +0,03 +0,08 DEVISEN zuletzt +/- % Do, 8:10 Uhr Mi, 17:29 Uhr % YTD EUR/USD 1,0861 +0,0% 1,0861 1,0874 +1,5% EUR/JPY 156,01 -0,6% 156,16 157,16 +11,2% EUR/CHF 0,9751 -0,0% 0,9743 0,9761 -1,5% EUR/GBP 0,8547 +0,0% 0,8544 0,8551 -3,4% USD/JPY 143,64 -0,6% 143,90 144,52 +9,6% GBP/USD 1,2708 +0,0% 1,2704 1,2717 +5,1% USD/CNH (Offshore) 7,2558 -0,1% 7,2601 7,2587 +4,7% Bitcoin BTC/USD 30.736,69 +0,9% 30.571,44 30.366,76 +85,2% ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 71,85 71,79 +0,1% +0,06 -9,5% Brent/ICE 76,40 76,65 -0,3% -0,25 -8,2% GAS VT-Settlem. +/- EUR Dutch TTF 33,97 34,37 -1,2% -0,41 -58,0% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.920,43 1.915,68 +0,2% +4,76 +5,3% Silber (Spot) 23,23 23,13 +0,5% +0,10 -3,1% Platin (Spot) 920,78 920,50 +0,0% +0,28 -13,8% Kupfer-Future 3,74 3,76 -0,6% -0,02 -1,9% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags ===

July 06, 2023 03:27 ET (07:27 GMT)

