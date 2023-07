DJ PTA-News: Kontron AG: Kontron übernimmt Comlab AG

Linz (pta/06.07.2023/09:45) - Linz, 6. Juli 2023 - Die Kontron AG gibt bekannt, dass sie einen Vertrag zur Übernahme von 100% der Aktien der Comlab AG, Schweiz, unterzeichnet hat. Comlab ist ein Spezialist für Datenkommunikations-Repeater in Zügen. Im Jahr 2022 erzielte Comlab einen Umsatz von 20 Millionen Euro bei einem ausgeglichenen Ergebnis. Der Abschluss der Transaktion wird bis Ende Juli erwartet.

Comlab wird vollständig in Kontron Transportation integriert, um mit dieser Akquisition die Marktposition auf dem Eisenbahnmarkt zu stärken. Comlab verfügt über ein eigenes Produktportfolio, hohe Entwicklungskapazitäten und eine starke Marktpräsenz in der Schweiz, Deutschland und China, wo Kontron Transportation seine Stellung ausbauen möchte. Die Produkte von Comlab spielen eine wesentliche Rolle in betriebskritischen Netzwerken, indem sie Signale verstärken und wiederholen.

Comlab entwickelt seit 1971 Hochfrequenztechnik und ist führend in der Entwicklung digitaler Kommunikationssysteme für Züge. Das Unternehmen beschäftigt mehr als 110 Mitarbeiter in der Schweiz, Deutschland und China und erwartet für 2024 einen Umsatz von 25 Millionen Euro und einen Nettogewinn von 2 Millionen Euro.

"Mit der Übernahme von Comlab erweitern wir unser Produktportfolio und unser Engineering-Know-how. Die Präsenz und Expertise von Comlab in der Schweiz werden für unseren Markteintritt dort und unser Wachstum in dieser wichtigen Region von großer Bedeutung sein, insbesondere aufgrund der dortigen Infrastruktur für Eisenbahnen, Nebenstrecken und öffentlichen Verkehrsmitteln", sagt Bernd Eder, CEO der Kontron Transportation GmbH.

"Unsere erfolgreiche M&A-Strategie ist ein wesentlicher Faktor, um unsere Wachstumspläne im dynamischen IoT-Bereich voranzutreiben. Ich freue mich, mit Comlab unsere zweite vielversprechende Akquisition im Jahr 2023 bekannt geben zu können", sagt Hannes Niederhauser, CEO der Kontron AG.

Über Kontron

Die Kontron AG (www.kontron.com ( https://www.kontron.com/de ), ISIN AT0000A0E9W5, WKN A0X9EJ, KTN) ist ein führendes IoT-Technologieunternehmen. Seit mehr als 20 Jahren unterstützt Kontron Unternehmen aus den unterschiedlichsten Branchen dabei, mit intelligenten Lösungen wirtschaftliche Ziele zu erreichen. Von automatisierten industriellen Abläufen, intelligenterem und sicherem Transportwesen bis hin zu fortschrittlichen Kommunikations-, Medizin- und Energielösungen bietet das Unternehmen seinen Kunden wertschöpfende Technologien. Kontron ist im SDAX® der Deutschen Börse gelistet und beschäftigt rund 4.500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in mehr als 20 Ländern weltweit.

Über Kontron Transportation

Die Kontron Transportation GmbH ist ein international führender Anbieter von End-to-End-Kommunikationslösungen für Mission-Critical Networks. Der Unternehmensfokus liegt in der zuverlässigen, effizienten und nachhaltigen Produktion, Vermittlung und Verarbeitung von Sprach-, Daten- und Videoinformationen. Das Kernproduktportfolio umfasst GSM-Railways, FRMCS (Future Railway Mobile Communication System), MCx (Mission-Critical über öffentliche Netze), 4G/5G-Lösungen für öffentliche Netze und IIoT-Lösungen mit Schwerpunkt auf Datenverarbeitung. Zum Kernkundensegment zählen vor allem Eisenbahnen und öffentliche Verkehrsmittel in ganz Europa. Kontron Transportation investiert in Forschung und treibt die Entwicklung der nächsten Generation von Breitbandlösungen für Mission-Critical Networks voran, zum Beispiel als assoziiertes Mitglied der europäischen Forschungsinitiative Shift2Rail. Das Unternehmen beschäftigt mehr als 550 Mitarbeiter, hat 11 Standorte in ganz Europa und seinen Hauptsitz in Wien.

