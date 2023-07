Hoppegarten/Leipzig (ots) -CAMP DAVID Sport Resort by All on Sea, 1. Juli 2023. Das Modelabel CAMP DAVID und Markenbotschafter Joey Kelly veranstalteten vergangenen Samstag ein einzigartiges Survival Camping-Erlebnis im CAMP DAVID Sport Resort by All on Sea in der Schladitzer Bucht, nördlich von Leipzig (https://www.campdavid-sportresort.de/). Zehn Event-Gewinnern wurde die Möglichkeit gegeben, ihre Grenzen zu testen und unvergessliche Erinnerungen zu schaffen.Unter der Anleitung von Joey Kelly mussten die Teilnehmer verschiedene Aufgaben bewältigen, wobei ihre geschicklichen Fähigkeiten und ihr Durchhaltevermögen auf die Probe gestellt wurden. Die Aktivitäten umfassten unter anderem Floßbauen - hier lernten die Teilnehmer, wie man aus einfachen Materialien ein seetaugliches Gefährt baut. Des Weiteren wurden Grundlagen der Feuerlehre vermittelt, damit die angehenden Survival-Experten in der Lage sind, in der Wildnis ohne Streichhölzer Feuer zu entfachen.Eine Wanderung durch die umliegende Landschaft und eine stürmische Kanufahrt bot den Teilnehmern zudem die Möglichkeit, die Natur rund um den Schladitzer See hautnah zu erleben.Ein gemeinsames Lagerfeuer mit Joey Kelly rundete den actionreichen Tag ab. Dabei lauschten alle Teilnehmer gebannt den spannenden Erzählungen über Joeys einzigartige Abenteuer. Emotion pur!Die Clinton Großhandels-GmbH (https://www.clinton.de/company) ist ein modernes Modeunternehmen mit Sitz in Hoppegarten bei Berlin. Zur CLINTON Markenwelt gehören die Fashion-Brands CAMP DAVID, SOCCX und HARLEM SOUL.CAMP DAVID (https://www.campdavid-soccx.de/) steht für unkomplizierte, authentische Menswear und einen selbstbewussten Lifestyle. Aufwendige Details machen die Kollektionen einzigartig und geben der Marke ihren unverwechselbaren Look. Die Styles begeistern mit sportlichen Casual-Einflüssen, wertigen Materialien, Qualität und Langlebigkeit.Pressekontakt:presse@clinton.deOriginal-Content von: Clinton Großhandels-GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/126733/5551494