Der lang ersehnte Börsengang der Wasserstoff-Tochter Nucera steht bei Thyssenkrupp unmittelbar bevor. Am morgigen Freitag wird auf dem Parkett in Frankfurt die Glocke für das IPO geläutet. Der finale Angebotspreis wurde am Mittwoch bereits bekannt gegeben, die ersten Kurse im Handel per Erscheinen liegen sogar etwas höher.Beim Handel per Erscheinen handelt es sich um eine Art Future-Geschäft, bei dem Wertpapiere von Unternehmen gehandelt werden, die erst noch an die Börse gehen. Die Preisfeststellung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...