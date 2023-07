Mainz (ots) -ZDF-ProgrammhinweisBitte Programmtext beachten!!Dienstag, 15. August 2023, 22.15 Uhr37°Geschöpfe wie wirVon Menschen, die Tiere rettenFilm von Volker Schmidt-Sondermann2022 wurden laut Tierschutzorganisation PETA rund 80.000 Tiere in Deutschland ausgesetzt. Gestiegene Gebührensätze der Tierärzte, Inflation und hohe Energiekosten belasten die Tierhalter.Während in der Coronazeit Tausende von Hunden und Katzen angeschafft wurden, sind viele jetzt nur noch Ballast. Umso wichtiger ist es, dass es Menschen gibt, die sich für den Tierschutz und die Tierrettung engagieren - so wie Sabine, Martina und Patrick.Der Biologe, Bären- und Reptilienexperte Patrick (42) arbeitet im Tierschutzzentrum Weidefeld in Kappeln, einer Einrichtung des Deutschen Tierschutzbundes. Dort versorgt er zusammen mit seinen 22 Kollegen jeden Tag fast 500 Tiere, darunter Bären, Hängebauchschweine, Affen und Schnappschildkröten. Viele davon sind Haustiere, die von ihren ehemaligen Haltern nicht mehr gewünscht waren. Und so ist Patrick im Einsatz, um Riesenschlangen zu retten, Truthähne zu vermitteln oder einen Kragenbär aus der Ukraine zu holen.Auf dem Lebenshof Lana in der Nähe von Jena kümmern sich Sabine (41) und ihr Team vom Verein "Die Seelentröster - Tiere helfen Menschen e. V." um insgesamt rund 25 Kaninchen, 23 Chinchillas, 3 Meerschweinchen und 40 Hunde. Einige der Tiere stammen aus katastrophalen Haltungsbedingungen, viele der Tiere sind krank und alt. Sabine, die sozialpädagogische Familienhelferin, hat ein besonderes Projekt auf dem Hof: Sie bringt die Tiere mit jungen Menschen zusammen, die eine Beeinträchtigung haben.Martina (50) aus Hochheim am Main hat sich ganz den Katzen verschrieben. Erst engagiert sie sich für Straßenkatzen in Spanien. Doch dann erkennt sie, dass das Leid direkt vor der eigenen Haustür anfängt. In einer Gartenanlage ganz in ihrer Nähe entdeckt Martina zufällig eine Gruppe Streunerkatzen. Später werden ihr aus der Ortschaft weitere herrenlose Tiere gemeldet. Und so zählt sie über 80 Katzen, die sich rasend schnell und unkontrolliert vermehren. Martina gründet das Projekt "Streunerhilfe", errichtet für die Tiere eine Futterstelle, versorgt sie mit Medikamenten und lässt die Katzen und Kater kastrieren. Dieses Engagement für den Tierschutz gefällt offensichtlich nicht jedem. Eines Nachts werden ihre provisorischen Katzenunterkünfte von Unbekannten in Brand gesteckt. Doch wie so viele Tierretter lässt sich Martina von Rückschlägen nicht aufhalten. Denn für sie sind Tiere Geschöpfe wie wir.Die "37°"-Sendung steht am Sendetag ab 8.00 Uhr in der ZDFmediathek zur Verfügung.Pressekontakt:ZDF-KommunikationTelefon: +49-6131-70-12108Folgen Sie uns gerne auch bei Twitter: https://twitter.com/ZDFpresse.Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/5551500