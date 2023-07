thyssenKrupp - Wasserstofftochter nucera soll an die Börse, und am 7. Juli wird der erste Kurs festgestellt werden. Mit einem Zuteilungspreis von 20,00 EUR je Aktie und einem zukünftigen Freefloat von rund 24% kann man in der angespannten Börsenstimmung eigentlcih zufrieden sein. Neben den angestrebten Investitionen in den Ausbau der Wasserstofftechnologie sollte die thyssenKrupp Aktie durch die Visibilität des Beteiligungswertes der - langfristig? - 51% Beteiligung thyssenKrupp nucera (ISIN:DE000NCA0001) mehr Anklang am Kapitalmarkt finden können.Dazu lässt die Bewertung von 2,53 Mrd EUR mit ...

