Standort des weltweit führenden Anbieters von Lieferkettenlösungen in den Vereinigten Arabischen Emiraten stärkt regionale Aktivitäten zur Verbesserung der Effizienz und Transparenz für Spediteure

AIT Worldwide Logistics freut sich, seine Expansion in den Nahen Osten anzukündigen. Das neue Büro befindet sich in Dubai, der bevölkerungsreichsten Stadt der Vereinigten Arabischen Emirate. Der neue Standort ist eine Investition, um die sich entwickelnden Transportbedürfnisse von wichtigen Kunden zu erfüllen und gleichzeitig die Lieferkettenlösungen des globalen Spediteurs in der Region zu verbessern.

AIT-Dubai ist ideal als zentraler Umschlagplatz für die östliche Hemisphäre positioniert und dient Spediteuren, deren Lieferketten den zunehmend gefragten multimodalen Standort nutzen, um Fracht von der Luft auf den Seeweg oder umgekehrt umzuladen. Die VAE gehören zu den drei wichtigsten Handelspartnern Indiens, und ein großer Teil der umgeschlagenen Fracht ist für Gateway-Städte wie Chicago, Frankfurt und Hongkong bestimmt.

Laut Vikram Paul, AITs Vice President für Indien und den Nahen Osten, ermöglicht das neue Büro in Dubai die Bündelung der regionalen Aktivitäten innerhalb des globalen Transportmanagementsystems des Unternehmens.

"So erhöhen wir die Gesamttransparenz für unsere Kunden, die Geschäfte im und/oder durch den Nahen Osten abwickeln", so Paul. "Dubais Lage ist als Knotenpunkt für den globalen Handel unübertroffen, und wir freuen uns, mit dieser soliden Ergänzung die Präsenz des weltweiten Netzwerks von AIT zu erweitern."

AIT-Dubai wickelt nicht nur ein breites Spektrum an allgemeiner Luft- und Seefracht ab, sondern bietet auch spezielle Dienstleistungen für Technologieunternehmen an, die sensible Güter wie Daten-Racks und andere High-Tech-Komponenten versenden. Das neue Büro bedient auch den expandierenden Automobilsektor in den VAE, einschließlich der Verschiffung von Komponenten für Elektrofahrzeuge.

Im Zuge des weiteren Ausbaus der Präsenz von AIT im Nahen Osten wird das Unternehmen sein globales Fachwissen in den Bereichen Behörden, Luft- und Raumfahrt nutzen, indem es spezielle Dienstleistungen für diese Branchen in Dubai verstärkt. Ebenso planen die Fachkräfte des AIT-Geschäftsbereichs Biowissenschaften in Zusammenarbeit mit der Niederlassung in Dubai eine Ausweitung der globalen Aktivitäten, indem sie kritische temperaturkontrollierte Sendungen in Kühllagern im Nahen Osten für die Lieferung an Bestimmungsorte in Afrika bereitstellen.

Die Niederlassung in Dubai ist das jüngste Element des globalen AIT-Netzwerks, das weltweit mehr als 110 Büros umfasst.

Dubai Airport Freezone

Building 4EA, Office 4A 714

Dubai

Vereinigte Arabische Emirate

Über AIT Worldwide Logistics

AIT Worldwide Logistics ist ein globaler Spediteur, der Unternehmen beim Wachstum unterstützt, indem er ihnen Zugang zu Märkten in aller Welt verschafft, auf denen sie ihre Rohstoffe, Komponenten und Fertigwaren verkaufen und/oder beschaffen können. Seit mehr als 40 Jahren setzt das in Chicago ansässige führende Unternehmen für Lieferkettenlösungen auf einen beratenden Ansatz, um ein globales Netzwerk und vertrauenswürdige Partnerschaften in nahezu jeder Branche aufzubauen, darunter Luft- und Raumfahrt, Automobil, Einzelhandel, Lebensmittel, Behörden, Gesundheitswesen, Hightech, Industrie und Biowissenschaften. Gestützt auf eine skalierbare, benutzerfreundliche Technologie ermöglicht das flexible Geschäftsmodell von AIT maßgeschneiderte Tür-zu-Tür-Lieferungen auf dem See-, Luft-, Land- und Schienenweg pünktlich und im Rahmen des Budgets. Mit fachkundigen Mitarbeitern an mehr als 110 Standorten in Asien, Europa und Nordamerika bietet AIT auch Zollabfertigung, Lagermanagement und White Glove Services an. Erfahren Sie mehr unter www.aitworldwide.com.

Unsere Mission

Bei AIT suchen wir energisch nach Möglichkeiten, das Vertrauen unserer Kunden zu gewinnen, indem wir außergewöhnliche weltweite logistische Lösungen bereitstellen und gleichzeitig unsere Mitarbeiter, Partner und Communities mit ganzem Herzen würdigen.

