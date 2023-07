EQS-News: KION GROUP AG / Schlagwort(e): Nachhaltigkeit

KION verpflichtet sich zu Net-Zero und zur Science Based Targets initiative Net-Zero vor 2050 als strategisches Nachhaltigkeitsziel

KION verpflichtet sich zur Science Based Targets initiative (SBTi)

Validierung der kurzfristigen und langfristigen Ziele durch SBTi bis 2024 angestrebt Frankfurt/Main, 06. Juli 2023 - Die KION GROUP AG verpflichtet sich zur Science Based Targets initiative (SBTi) und übernimmt damit einen grundlegenden methodischen Rahmen, um weiterhin wissenschaftlich fundiert am Ziel des Pariser Klimaabkommens der Vereinten Nationen zur Begrenzung des globalen Temperaturanstiegs auf 1,5°C zu arbeiten. Über die SBTi verankert KION das langfristige Klimaziel, vor dem Jahr 2050 Netto-Null-Treibhausgasemissionen entlang seiner Wertschöpfungskette (Scope 1, 2 und 3) zu erreichen sowie entsprechende Zwischenziele bis 2030. Die Validierung wird für 2024 angestrebt. "Mit unserer Verpflichtungserklärung an die SBTi beschreiten wir einen transparenten und klaren Weg zur Verringerung unserer Treibhausgasemissionen. Wir untermauern damit unser Bekenntnis für klimaneutrales Wirtschaften - vor allem gegenüber unseren Kunden und unsere Lieferanten. Während wir bereits konsequent an eigenen Einsparungen arbeiten, ist eine enge Zusammenarbeit mit unseren Geschäftspartnern entscheidend, um eine effektive Reduzierung entlang der gesamten Wertschöpfungskette zu erzielen", sagt Valeria Gargiulo, Chief People & Sustainability Officer (CPSO) von KION. "Nachhaltigkeit ist ein zentraler Bestandteil der KION 2027 Strategie. Die weltweite Material-Handling-Industrie hat enormes Potential für den Klimaschutz und wir als führendes globales Unternehmen haben hier eine besondere Verantwortung." Die KION Group erreichte bereits im Jahr 2022 ihr erstes Ziel, bis zum Jahr 2027 30 Prozent der eigenen energiebezogenen Emissionen (Scope 1, 2, 3.3) im Vergleich zu 2017 einzusparen. Parallel wurde in den vergangenen Jahren der Geltungsbereich auf die Wertschöpfungskette ausgeweitet und eine Zielsetzung erarbeitet, die sich bereits vollständig an den Kriterien der SBTi zur Vorbereitung einer formalen Verpflichtung orientiert. Auf dem Net-Zero-Pfad verfolgt KION aktuell bis zum Jahr 2030 die absolute lineare Reduzierung der Treibhaushausemissionen (in CO 2 -Äquivalenten) in Scope 1 und 2 um jährlich 4,2 Prozent pro Jahr und in Scope 3 um jährlich 2,5 Prozent im Vergleich zu 2021. Wie im Nachhaltigkeitsbericht der KION GROUP AG veröffentlicht, wurden diese Ziele im Jahr 2022 übertroffen. Das Klimamanagement der KION Group ist durch das CDP Klima-Rating derzeit mit dem Status "Leadership" ("A-") bewertet. Das Unternehmen Die KION Group ist einer der weltweit führenden Anbieter für Flurförderzeuge und Supply-Chain-Lösungen. Ihr Leistungsspektrum umfasst Flurförderzeuge wie Gabelstapler und Lagertechnikgeräte sowie integrierte Automatisierungstechnologien und Softwarelösungen für die Optimierung von Lieferketten - inklusive aller damit verbundenen Dienstleistungen. In mehr als 100 Ländern verbessert die KION Group mit ihren Lösungen den Material- und Informationsfluss in Produktionsbetrieben, Lagerhäusern und Vertriebszentren. Der im MDAX gelistete Konzern ist, gemessen an verkauften Stückzahlen im Jahr 2021, in der Region EMEA der größte Hersteller von Flurförderzeugen. Gemessen am Umsatz im Jahr 2021 ist die KION Group in China führender ausländischer Produzent und unter Einbeziehung der heimischen Hersteller der drittgrößte Anbieter. Darüber hinaus ist die KION Group, gemessen am Umsatz im Jahr 2021, einer der weltweit führenden Anbieter von Lagerautomatisierung. Ende 2022 waren weltweit mehr als 1,7 Mio. Flurförderzeuge der KION Group bei Kunden verschiedener Größe in zahlreichen Industrien auf sechs Kontinenten im Einsatz. Der Konzern beschäftigt aktuell mehr als 41.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2022 einen Umsatz von rund

11,1 Mrd. €. Aktuelles Bild-Material zur KION Group finden Sie in unserer Bilddatenbank unter https://mediacenter.kiongroup.com/categories sowie auf den Webseiten unserer jeweiligen Marken. (jw)

