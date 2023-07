Unterföhring (ots) -Warum werden die Gäste auf den Gäste-WCs der Mallorca-Kultkneipe "Krümels Stadl" mit versteckten Kameras gefilmt? Heute um 20:15 Uhr werden im "SAT.1 SPEZIAL. Der Urlaubscheck: Ingo Lenßen - Die Strandkanzlei" schwere Vorwürfe gegen die deutsche Mallorca-Prominenz Marion Pfaff, bekannt unter dem Künstlernamen "Krümel", erhoben. Ein ehemaliger Mitarbeiter des Partyschlager-Stars eröffnet TV-Kultanwalt Ingo Lenßen, dass nicht nur im Wohnraum seiner Angestelltenwohnung Überwachungskameras angebracht seien, sondern auch in den Gäste-WCs für Partygäste von "Krümels Stadl" mit versteckten Kameras gefilmt werde. Angebracht seien die unscheinbaren Kameras in den Rauchmeldern an der Raumdecke.Ein klarer Eingriff in die Privatsphäre von Mitarbeitern und Partygästen? Ingo Lenßen geht den Vorwürfen direkt vor Ort nach und wird schnell fündig: Tatsächlich befinden sich zum Zeitpunkt der Dreharbeiten sowohl im Herren- als auch Damen-Waschraum versteckte Kameras. Der Anwalt konfrontiert die Partysängerin und Betreiberin der Partylocation. Weshalb werden Besucher:innen von "Krümels Stadl" heimlich in den Waschräumen gefilmt? Was sagt die herbeigerufene Polizei zu dem Fall? Macht sich Krümel damit strafbar? Und wie reagiert sie auf die Beschuldigungen?Produziert wird die Strandkanzlei von der "akte."-Redaktion in Zusammenarbeit mit Webertainment."SAT.1 SPEZIAL. Der Urlaubscheck: Ingo Lenßen - Die Strandkanzlei" am Donnerstag, 6. Juli 2023, um 20:15 Uhr in SAT.1 und auf Joyn und direkt im Anschluss live: "akte."Pressekontakt:Pressekontakt:Carina Castrovillari / Sandra ScholzCommunications & PRUnit News, Sport, Factual & Fictionphone: +49 (0) 89 95 07 - 1121email: sandra.scholz@seven.onePhoto Production & EditingClarissa Schreiner / Nadine Vadersemail: nadine.vaders@seven.oneOriginal-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6708/5551552