London (ots) -Urlauber können mit IHG bis zu 25 Prozent ihres Sommerurlaubs sparen, wenn sie zwischen 6. und 12. Juli buchenIHG Hotels & Resorts, eines der weltweit führenden Hotelunternehmen, bietet einen unschlagbaren Rabatt pünktlich zur Hauptreisezeit im Sommer an: Ab heute bis zum 12. Juli erhalten alle Gäste bis zu 25 Prozent Rabatt auf ihre Buchungen in teilnehmenden Hotels an Hunderten von Standorten in Deutschland, Großbritannien und Irland. Mitglieder des Bonusprogramms IHG One Rewards erhalten zusätzlich 10 Prozent bei Ihrer Buchung.Das zeitlich begrenzte Angebot gilt für alle Buchungen bis 30. September 2023. Mit Hotels wie dem Hotel Indigo, Kimpton, InterContinental, Holiday Inn, Holiday Inn Express, voco und vielen weiteren bietet IHG die passende Unterkunft für jeden Urlaub - nicht nur für das Oktoberfest in München, sondern auch für andere spannende Städte hier in Deutschland, Großbritannien und Irland.Buchen lässt sich das Angebot für Deutschland über folgenden Link: https://www.ihg.com/content/gb/en/deals/hotel-offers/summer und den "Best Flex"-Tarif unter "Frühbuchen und sparen" wählen. IHG One Rewards-Mitglieder müssen online eingeloggt sein, um den zusätzlichen Rabatt von 10 Prozent zu erhalten.*Das 2022 eingeführte IHG One Rewards ist ein Bonusprogramm, das die Gäste der IHG Hotels & Resorts in den Mittelpunkt stellt und Ihnen noch mehr Vorteile und Möglichkeiten bietet. IHG One Rewards-Mitglieder können diese Vorteile an Destinationen auf der ganzen Welt genießen und sammeln dabei Punkte für Ihre Aufenthalte - einschließlich dieses zeitlich begrenzten Angebots.*IHG One Rewards-Mitglieder erhalten in den meisten IHG-Unterkünften einen zusätzlichen Rabatt.AGBs:Zeitlich begrenztes Sommerangebot - AngebotsbedingungenDas zeitlich begrenzte Sommerangebot (das "Angebot") ist nur gültig für ausgewählte Buchungen vom 6. Juli 2023 bis zum 12. Juli 2023 (die "Buchungsdaten") für Aufenthalte in teilnehmenden Hotels der Marke IHG® in Großbritannien, Irland und Deutschland vom 16. Juli bis zum 30. September 2023 für alle Gäste, und vom 9. Juli 2023 bis zum 23. Juni 2024 für IHG One Rewards-Mitglieder.Das Angebot bietet einen Rabatt von bis zu 25 % auf die beste flexible Zimmerrate bei Nutzung der Rate "Früh buchen & sparen" für direkte Buchungen in teilnehmenden Hotels. IHG One Rewards-Mitglieder sparen noch mehr mit einem zusätzlichen Rabatt von 10 % auf die öffentlich verfügbare Zimmerrate im Rahmen dieses Angebots. Die Mitgliedschaft muss zum Zeitpunkt der Buchung bereits bestehen. Die beste flexible Zimmerrate ist eine nicht-qualifizierende Standardrate ohne Einschränkungen. Reservierungen mit der Rate "Früh buchen und sparen" im Rahmen dieses Angebots müssen mindestens 3 Tage vor der Ankunft vorgenommen werden. Die Zimmerrate "Früh buchen und sparen" ist nicht erstattungsfähig, und zum Zeitpunkt der Buchung ist eine vollständige Bezahlung für den gesamten Aufenthalt erforderlich. Es können keine Änderungen oder Stornierungen vorgenommen werden.Wenn Sie am Anreisetag nicht im Hotel einchecken, wird Ihre Buchung storniert und Sie erhalten keine Rückerstattung. Prüfen Sie bitte unbedingt sofort bei der Buchung, ob Sie für Ihre Reise die beste Zimmerrate gewählt haben.Die Zimmerraten verstehen sich pro Zimmer und Nacht für Einzel- oder Doppelbelegung in teilnehmenden Hotels und gelten vorbehaltlich Verfügbarkeit während des Aufenthaltszeitraums. Das Angebot richtet sich sowohl an IHG One Rewards-Mitglieder als auch an diejenigen, die noch kein Mitglied sind.Das Angebot ist gültig in Großbritannien, Irland und Deutschland in teilnehmenden Hotels der folgenden Marken: InterContinental Hotels & Resorts, Regent Hotels & Resorts, Kimpton Hotels & Restaurants, Crowne Plaza, Vignette Collection, Hotel Indigo, voco, Holiday Inn, Holiday Inn Express und Staybridge Suites. Details zu teilnehmenden Hotels finden Sie auf unserer Website. Das Angebot gilt nicht für Six Senses Hotels Resorts Spas, Iberostar Beachfront Resorts und Mr & Mrs Smith Hotels.Auf Buchungen über IHG Websites, die IHG App, Reservierungszentralen oder direkt über das Hotel werden IHG One Rewards-Punkte vergeben. Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen des IHG® One Rewards-Programms. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.ihg.com/onerewards/. IHG behält sich das Recht vor, im Falle einer betrügerischen Nutzung des Angebots Bonuspunkte eines Mitglieds zu entziehen oder das Mitgliedskonto zu löschen.Zimmerservice, Minibar, private Mittag- oder Abendessen oder andere Gebühren, die im Hotel anfallen, sind von dem Rabatt ausgenommen. In einigen Städten kann eine Kurtaxe anfallen. Für Ihre Buchung benötigen Sie als Garantie eine Kreditkarte. Das Angebot gilt nicht für Gruppenbuchungen. Nicht in Anspruch genommene Komponenten haben keinen Barwert und sind nicht erstattungsfähig. Die Aktion kann nicht in Verbindung mit anderen Angeboten, Ermäßigungen oder Sonderaktionen genutzt werden. Zimmerraten gelten vorbehaltlich Verfügbarkeit, da es nur eine begrenzte Anzahl von Zimmern in teilnehmenden Hotels gibt, die für dieses Angebot zur Verfügung stehen. In manchen der teilnehmenden Hotels gelten Ausschlusszeiten (Tage, an denen diese Angebote nicht verfügbar sind). Steuern, Servicegebühren und Kreditkartengebühren sind nicht enthalten. Die Schlussabrechnung erfolgt in der Landeswährung des Hotels.IHG behält sich das Recht vor, das Angebot jederzeit und ohne Vorankündigung zu widerrufen, auszusetzen oder abzuändern oder diese Angebotsbedingungen zu ändern. Soweit gesetzlich zulässig, behält sich IHG das Recht der endgültigen Auslegung dieses Angebots vor.© 2023 IHG Hotels Limited, Windsor One, Arthur Road, Windsor, Berkshire, SL4 1RS, UK. Alle Rechte vorbehalten. Über IHG Hotels & Resorts:IHG Hotels & Resorts [LON:IHG, NYSE:IHG (ADRs)] ist ein globales Hotelunternehmen mit dem Ziel, wahre Gastfreundschaft für alle (True Hospitality for Good) zu bieten.

Mit 18 Hotelmarken und IHG One Rewards, einem der weltweit größten Hoteltreueprogramme, verfügt IHG über mehr als 6.000 Hotels in mehr als 100 Ländern, weitere 1.900 Hotelneueröffnungen sind geplant. 