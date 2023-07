FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 06.07.2023 - 11.00 am



- BARCLAYS RAISES DRAX GROUP PRICE TARGET TO 1200 (1150) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES SAGE GROUP PRICE TARGET TO 850 (810) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BERENBERG RAISES FIRSTGROUP PRICE TARGET TO 170 (130) PENCE - 'BUY' - CREDIT SUISSE CUTS SCHRODERS PRICE TARGET TO 450 (470) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN RAISES WHITBREAD PRICE TARGET TO 4150 PENCE - 'BUY' - JPMORGAN RAISES MONDI PLC TO 'OVERWEIGHT' (NEUTRAL) - PRICE TARGET 1355 (1606) PENCE - JPMORGAN RAISES WIZZ AIR PRICE TARGET TO 4250 (4050) PENCE - 'OVERWEIGHT' - LIBERUM RAISES GLENCORE PRICE TARGET TO 660 (650) PENCE - 'BUY' - MORGAN STANLEY CUTS OCADO PRICE TARGET TO 430 (460) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - MORGAN STANLEY CUTS PENNON GROUP TARGET TO 850 (940) PENCE - 'EQUAL-WEIGHT' - MORGAN STANLEY CUTS SEVERN TRENT TARGET TO 3160 (3290) PENCE - 'OVERWEIGHT' - MORGAN STANLEY RAISES UNITED UTILITIES TO 'OVERWEIGHT' (EW) - PRICE TARGET 1220 PENCE - RBC RAISES SMITHS TO 'SECTOR PERFORM' (UNDERPERFORM) - PRICE TARGET 1775 (1650) PENCE - UBS CUTS JUPITER FUND PRICE TARGET TO 104 (119) PENCE - 'SELL' - UBS CUTS SCHRODERS PRICE TARGET TO 500 PENCE - 'BUY' - UBS RAISES MAN GROUP PRICE TARGET TO 280 PENCE - 'BUY'



dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH assumes no liability for the correctness of this information.

