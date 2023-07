Manama, Bahrain (ots/PRNewswire) -- Das in Bahrain ansässige Servicezentrum markiert einen neuen Meilenstein für den Finanzdienstleistungssektor des Königreichs- Das neue Zentrum erwartet 250 neue Beschäftigungsmöglichkeiten für BahrainisPwC Middle East wird im ersten Quartal 2024 ein neues Servicebereitstellungszentrum in Manama, Bahrain, errichten. Das Servicecenter wird einer Vielzahl globaler Institutionen strategische Compliance- und Beratungsdienste anbieten. Im Einklang mit dem Ziel von PwC Middle East, seine Marktpräsenz regional auszubauen, wird dieses neue Zentrum das globale Netzwerk von PwC mit 328.000 Mitarbeitern stärken, die in 152 Unternehmen auf der ganzen Welt arbeiten. Bahrain liegt im Herzen des Golfs und stellt ein leicht zugängliches Tor nach Saudi-Arabien dar. Es ist strategisch günstig gelegen, um den regionalen Erfolg des neuen Servicezentrums zu fördern.Als führendes globales Unternehmen, das sich auf Steuer-, Rechts-, Geschäfts-, Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsdienstleistungen spezialisiert hat, wird das neue Lieferzentrum weiterhin sein vielfältiges Kundenportfolio unterstützen, das aus dem öffentlichen Sektor, Finanzinstituten, Gesundheitsdienstleistern, Herstellern und Telekommunikationsanbietern besteht und mehr aus dem Büro in Bahrain.PwC Middle East nutzt seine etablierten internationalen Strategien als Erweiterung der Fähigkeiten seines globalen Netzwerks und rechnet für den Start mit 50 neuen Beschäftigungsmöglichkeiten für Bahrainis, wobei das Gesamtbetriebsziel für das Zentrum bei 250 liegt. Das regionale Servicezentrum in Bahrain wird eng mit den anderen Zentren in der Region zusammenarbeiten. Erste Pläne zur Betreuung des Kundenstamms der Region liegen bereits vor.Hani Ashkar, Middle East Senior Partner bei PwC Middle East, sagte: "Neben den wettbewerbsfähigen Betriebskosten und der strategischen Lage, die einen einfachen Zugang zur Versorgung der Region bietet, sind die hochtalentierten zweisprachigen Arbeitskräfte Bahrains ist vor dem Hintergrund einer wachsenden Wirtschaft, die ein beeindruckendes und beständiges Wachstum verzeichnet, ein unbestreitbarer Vorteil."Er fügte hinzu: "Wir sind eine Gemeinschaft von Lösungsentwicklern, die menschlichen Einfallsreichtum, Fachwissen, Technologie und Innovation vereinen, um nachhaltige Ergebnisse zu liefern."Seine Exzellenz Khalid Humaidan, Vorstandsvorsitzender des Bahrain Economic Development Board, fügte hinzu: "Die Entscheidung von PwC, sein regionales Servicezentrum in Bahrain einzurichten, ist ein Beweis für das florierende Finanzökosystem des Königreichs." Im Laufe der Jahre hat Bahrain solide finanzielle Grundlagen geschaffen, die heute die effiziente Bereitstellung etablierter Unternehmensdienstleistungen ermöglichen. Dank einer erstklassigen Infrastruktur und einer talentierten Belegschaft, die lokale Erkenntnisse mit globalen Perspektiven verbindet, schreibt Bahrain weiterhin globale Erfolgsgeschichten und unterstützt die Expansionspläne führender Branchenakteure. Wir freuen uns darauf, die neueste Initiative von PwC während ihrer gesamten Investitionsreise zu unterstützen."Im Einklang mit dem Economic Recovery Plan (ERP, 2021), der darauf abzielt, die Wirtschaft Bahrains mit Schwerpunkt auf strategisch wichtigen Sektoren zu entwickeln, wird sich das regionale Zentrum zu einem einflussreichen Faktor bei den Diversifizierungsbemühungen entwickeln. Der Finanzdienstleistungssektor Bahrains hat kürzlich die Öl- und Gasindustrie als den größten Beitrag zum BIP-Wachstum mit 17,5 % im Jahr 2022 überholt. Er weist weiterhin ein stetiges Wachstum auf und beherbergt ein ausgewogenes Portfolio führender lokaler, regionaler und globaler Finanzinstitute.View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/bahrain-stellt-das-neueste-regionale-servicezentrum-von-pwc-middle-east-vor-301870604.htmlPressekontakt:Abdulelah Abdulla; Telefon: +973-39798919; E-Mail: internationalmedia@bahrainedb.comOriginal-Content von: Bahrain Economic Development Board (EDB), übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/77505/5551601